|
В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани
|
7 июля 2018, 08:20
|
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
|
5 июля 2018, 02:05
|
Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре
|
5 июля 2018, 09:42
|
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
|
4 июля 2018, 11:53
|
Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
|
26 июня 2018, 01:24
|
Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре
|
21 июня 2018, 03:31
|
Возобновлено строительство проблемной долевки на улице Димитрова в Самаре
|
19 июня 2018, 02:30
|
В Самаре внук убил бабушку, засыпав ей в рот марганцовку
|
9 июня 2018, 10:06
|
Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже
|
7 июня 2018, 11:20
|
В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
Сейчас …
|
3 мая 2018, 04:35
|
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен
|
30 марта 2018, 09:33
|
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
|
19 марта 2018, 11:17