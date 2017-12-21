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Материалы по теме:

Ретейлеры попросили власти помочь местным производителям

Ретейлеры попросили власти помочь местным производителям

Создать рабочую группу под патронажем правительства Самарской области на круглом столе, посвященном вопросам поддержки местных производителей, предложили представители торговых сетей. Новая структура, по задумке ретейлеров, должна будет не только оказывать консультационные услуги, но и давать экспертные рекомендации по развитию бизнеса 

21 ноября 2017, 05:29
Сколько денег унесет онлайн?

Сколько денег унесет онлайн?

С 1 июля в России вступили в силу сразу несколько новшеств. Одно из них заключается в том, что большинство компаний обязано установить в своих торговых точках кассы, подключенные к сети Интернет и моментально передающие информацию о покупках в налоговые органы. 

4 июля 2017, 12:38
Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

Сколько можно экономить на онлайн-кассах?

"ТЕРРА" продолжает следить за скандалом, связанным с принятием закона о переводе бизнеса на онлайн-кассы. Напомним, уже с 1 июля предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую 

21 апреля 2017, 07:45
В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В России может провалиться закон о переводе бизнеса на онлайн-кассы

В Самарской области аппараты установили не более 10% коммерсантов.
Напомним, с 1 июля текущего года предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области 

18 апреля 2017, 04:41
Ритейлеры предложили поставщикам ограничить рост цен

Ритейлеры предложили поставщикам ограничить рост цен

В России крупные торговые сети рекомендовали производителям и поставщикам продовольственных товаров постоянно контролировать и всяческими способами сдерживать рост цен на свою продукцию. В первую очередь, отмечают авторы инициативы, это продиктовано падением спроса на многие товары, о чем наглядно свидетельствуют статистические 
3 ноября 2015, 01:37
Частое пользование интернетом делает человека забывчивым

Частое пользование интернетом делает человека забывчивым

Новое исследование ученых из Университета де Монфор доказало: если человек много времени проводит в интернете, то он постепенно начинает забывать простые вещи. Мозг перестает выполнять функции, необходимые для выполнения повседневных задач.

В эксперименте специалистов приняли участие более 200 человек. 
18 августа 2015, 09:40
Поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на 10%

Поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на 10%

Крупнейшие поставщики уведомили российских ритейлеров о повышении отпускных цен на 10%, сообщают "Известия".
 
В ближайшее время вырастет стоимость хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя и бытовой химии. В отраслевой ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз заявили, что основания для роста цен 
17 августа 2015, 11:58
Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Пользователи популярных соцсетей «Инстаграм» и «Твиттер», Reddit, Foursquare, LinkedIn, интернет-сервисов Pinterest и Netflix, ОС Android и других пострадали от введенной накануне лишней секунды. Напомним, она была добавлена для синхронизации мировых часов и всемирного времени.

Сбой продолжался примерно 40 минут. 
2 июля 2015, 06:51
X5 откроет еще 70 магазинов в Самарской области

X5 откроет еще 70 магазинов в Самарской области

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и главный исполнительный директор X5 Retail Group Стефан Дюшарм подписали соглашение о сотрудничестве на 2015-2017 годы, сообщает Самара.ру.

Согласно документу, X5 вложит 4,5 млрд рублей в развитие своей торговой сети в регионе. Речь 
21 апреля 2015, 11:51
Социальная сеть Facebook и Instagram возобновили работу

Социальная сеть Facebook и Instagram возобновили работу

Сегодня, 27 января, как ранее уже сообщала «ТЕРРА», около 9 утра по московскому времени прекратили работу популярные ресурсы Facebook и принадлежащий ему Instagram. Перестал обновляться Facebook Messenger, и исчезла кнопка «Поделиться». Ориентировочно спустя час работа была восстановлена.
Как сообщает 
27 января 2015, 04:26
Amazon из-за сбоя программы час продавал товары за одно пенни

Amazon из-за сбоя программы час продавал товары за одно пенни

Крупнейший интернет-сервис понес значительные убытки. Дело в том, что в программе произошел сбой, в результате которого любой товар можно было купить всего за одно пенни, при переводе на российскую валюту – 91 коп. Товар по такой стоимости можно было приобрести 

15 декабря 2014, 05:56
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