Ракетно-космический Центр "Прогресс", член крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России", представил свои разработки сразу на двух крупнейших выставках. Предприятие принимало участие в работе Международного авиационно-космического салона Ле Бурже-2019. Плюс выставочный стенд предприятия был представлен на второй многоотраслевой выставке "Вьетнам-Экспо-Сибирь" в Новосибирске. Экспозиции РКЦ "Прогресс" включали макеты ракетно-космической техники собственной разработки: ракетоносители "Союз-СТ" и "Союз-5", космические аппараты "Обзор-Р" и "Бион-М", опытно-технологический малый космический аппарат "Аист-2Д", плакаты со снимками из космоса, сделанными с борта спутника "Аист-2Д". На выставках показывали фильм об основных направлениях деятельности компании. Результаты работы на столь значимых международных форумах будут представлены дополнительно.
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