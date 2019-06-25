На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» пройдут две волны массовых сокращений, до 30 мая работу на заводе потеряют 839 сотрудников. Руководство РКЦ уже уведомило службу занятости населения Самарской области о сокращениях. Большую часть из них, а именно 805 человек, уволят до …