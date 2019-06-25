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Материалы по теме:

ОДК представила двигатель для лайнера МС-21

ОДК представила двигатель для лайнера МС-21

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Союз машиностроителей России на международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show 2019 представила созданный для авиалайнера МС-21 двигатель ПД-14. Его макет выставлен на экспозиции авиасалона вместе с моделью самолета. Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий 

18 июня 2019, 04:35
Самарский университет улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов мира

Самарский университет улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов мира

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева улучшил позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings. В этом году он включен в число лучших вузов мира на позициях 651-700. Впервые в рейтинг, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds, университет 

19 июня 2019, 01:43
Авторы самых сильных проектов форума «Инженеры будущего» в награду получат по 3 млн рублей

Авторы самых сильных проектов форума «Инженеры будущего» в награду получат по 3 млн рублей

Восьмой Международный форум «Инженеры будущего», организаторами которого выступают крупнейшая общественная организация страны Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и госкорпорация «Ростех», состоится 2-13 июля в Оренбургской области.

В форуме каждый год участвуют молодые специалисты из Самарской области, а одним из 

17 июня 2019, 05:10
Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

В Instqgram появился аккаунт в поддержку спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками. Он так и называется - «Свобода Голунову». Там размещены почти 90 публикаций с видеороликами известных людей, которые возмущены происходящим и называют дело против журналиста сфабрикованным.
11 июня 2019, 12:01
Передача здания самарской Фабрики-кухни Третьяковке запланирована на июнь

Передача здания самарской Фабрики-кухни Третьяковке запланирована на июнь

В июне этого года начнется процесс передачи самарской Фабрики-кухни от Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО  Третьяковской галерее. Об этом сообщил депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 

«Провели очередную рабочую группу Министерства культуры РФ по созданию самарского филиала 
4 апреля 2019, 04:37
На РКЦ

На РКЦ "Прогресс" сократят более 800 человек

В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» пройдут две волны массовых сокращений, до 30 мая работу на заводе потеряют 839 сотрудников. Руководство РКЦ уже уведомило службу занятости населения Самарской области о сокращениях. Большую часть из них, а именно 805 человек, уволят до 

7 марта 2019, 05:47
Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский художественный музей приглашает на бесплатные выставки

Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году учреждению культуры исполняется 80 лет. Самарцы и гости города смогут бесплатно посетить залы основной экспозиции и временных выставок. 
20 января 2017, 04:29
Дочь гендиректора РКЦ

Дочь гендиректора РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина не смогла оспорить отстранение от полномочий

Сегодня в апелляции адвокаты топ-менеджера пытались оспорить решение суда об отстранении от полномочий начальника управления финансов РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной на время расследования - до конца этого месяца. Напомним, что, по версии следствия, она завышала стоимость закупки импортных станочных центров 

5 декабря 2016, 05:44
В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

15 ноября в галерее "Вавилон" открывается выставка Николая Вдовкина, известного в России и за границей в первую очередь своими эмалями. Мастер работает в самых разных жанрах и техниках, делает витражи, мозаики, расписывает храмы, пишет иконы и преподает. Его творения находятся 

14 ноября 2016, 05:19
Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается открыть в петербургском музее современного искусства «Эрарта» выставку собственных работ. Об этом сообщают отечественные информагентства.
По заявлению исполнителя, экспозиция получит название «Ретроспектива бренд-реализма». Как отмечает Шнуров, бренд-реализм - это подмена истинной реальности реальностью произведенной.

20 октября 2016, 10:52
Крупный пожар на территории самарского РКЦ

Крупный пожар на территории самарского РКЦ "Прогресс" ликвидирован

Возгорание произошло во вторник в отдельно стоящем здании склада медицинских шприцев около 2 часов дня.
Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, по информации МЧС его тушили 18 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 

18 октября 2016, 06:05
Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Открыта новая глава в истории космонавтики. Сегодня в 5 часов и 1 минуту по московскому времени состоялся первый пуск с построенного для гражданских целей российского космодрома Восточный. Самарская ракета носитель «Союз-2.1А» вывела на целевую орбиту три отечественных спутника, два из которых 

28 апреля 2016, 10:04
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