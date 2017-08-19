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Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора
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19 августа 2017, 03:20
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Стали известны обстоятельства гибели двух подростков в районе железнодорожного перегона Кинель-Алексеевка
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18 августа 2017, 06:37
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Под Кинелем поезд сбил насмерть двух подростков
В Самарской области устанавливаются обстоятельства трагического происшествия на железной дороге. На перегоне «Кинель–Алексеевка» поезд сбил двух подростков. Мальчики 12 и 14 лет скончались от полученных травм.
По предварительным данным, происшествие произошло 17 августа в 15:40. На место происшествия прибыла …
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17 августа 2017, 10:29
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На территории «Сокского Карьероуправления» нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы
14 августа на территории «Сокского Карьероуправления» в Красноглинском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, с признаками насильственной смерти.
По данному факту Следственным комитетом по Самарской области начата доследственная проверка, в ходе которой был осуществлен выезд на место происшествия и …
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16 августа 2017, 10:41
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В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными
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16 августа 2017, 10:14
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Убийство в прямом эфире: девочки из Кинеля учили глумиться над животными
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту издевательств несовершеннолетних над животным в Самарской области. Накануне в СМИ появились публикации о том, что девочки-подростки из Кинеля убили котенка, ударяя его об стену, и транслируя эти действия …
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16 августа 2017, 11:19
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Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом
Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, …
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14 августа 2017, 09:08
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Самарец снял «мимишное» видео о вечерних посиделках дворовых «котэ»
Один их жителей частного сектора на 19 километре Московского шоссе стали свидетелем забавной картины. Возле одного из коттеджей он наблюдал слёт пушистых представителей поселка. По всей видимости, «котэ» делили территорию поселка. Коты на внезапное появление отреагировали «папарацци» относительно спокойно.
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29 июля 2017, 03:53