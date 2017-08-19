В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными Накануне в нескольких средствах массовой информации появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, ударяя его об стену, транслируя эти действия в прямом эфире одной из соцсетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку. Отмечается, что старшая …