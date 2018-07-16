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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти
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13 июля 2018, 05:07
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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
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10 июля 2018, 01:15
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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
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26 июня 2018, 10:12
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Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
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25 июня 2018, 12:28
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У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики
На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После …
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17 мая 2018, 10:18