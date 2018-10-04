На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.
Спустя некоторое время, человек, подходящий по описание был замечен сотрудниками вневедомственной охраны. Предполагаемого злоумышленника задержали и передали для дальнейшего разбирательства полицейским, сообщает УФСВНГ по Самарской области.
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