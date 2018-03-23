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Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области
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23 марта 2018, 10:39
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля
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21 марта 2018, 04:30
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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка …
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20 марта 2018, 05:47
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На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары
В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.
«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место …
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20 марта 2018, 11:13
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Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов
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19 марта 2018, 09:04
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Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти
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16 марта 2018, 10:47