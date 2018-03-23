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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Фото: как тренируют бойцов Росгвардии в Самарской области

Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Это одна из самых таинственных точек на карте Тольятти. Оно и понятно, ведь именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие 
23 марта 2018, 10:39
Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.

Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, 

22 марта 2018, 12:48
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля

Стадион «Самара Арена» будет сдан в эксплуатацию к концу апреля. Об этом 21 
21 марта 2018, 04:30
Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.

«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место 

20 марта 2018, 11:13
Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

Умер бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области Василий Глотов

18 марта скоропостижно скончался бывший начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Василий Глотов. Ему было 57 лет.

В систему Министерства внутренних дел Василий Анатольевич пришел в 1980 году. Он начал свою работу с должности простого милиционера в Москве. Позже 

19 марта 2018, 09:04
Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.

На подозреваемых составили 

16 марта 2018, 10:47
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