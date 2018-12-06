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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте 
3 октября 2018, 04:59
АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года

АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей LADA за 9 месяцев этого года. С января по сентябрь автогигант реализовал  259 129 машин. Эта цифра на 17,1% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля LADA по итогам 9 месяцев 2018 года 

3 октября 2018, 04:02
В России подорожали автомобили

В России подорожали автомобили

Гораздо более серьезными темпами в России дорожают автомобили. Еще летом, когда начались колебания на финансовом рынке, эксперты прогнозировали, что машины сильно подорожают уже в сентябре. Связывали это не только с обвалом рубля, но и с ожидаемым повышением ставки утилизированного сбора 
3 октября 2018, 02:50
На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки

В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.

Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».

Предполагается, что 

3 сентября 2018, 03:50
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
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