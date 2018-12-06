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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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Какие нововведения ждут россиян в декабре
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30 ноября 2018, 11:45
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На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков
1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут …
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2 ноября 2018, 11:01
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В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе
Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте …
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3 октября 2018, 04:59
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АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
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3 октября 2018, 04:02
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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На российских трассах могут появиться динамические дорожные знаки
В ближайшем будущем на российских дорогах могут появиться динамические знаки. Они могут менять свое значение в зависимости от погодных условий и текущей видимости.
Для осуществления данного проекта необходимо разработать специальный ГОСТ. Сейчас им занимается соответствующий институт, подведомственный Минтрансу, сообщают «Известия».
Предполагается, что …
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3 сентября 2018, 03:50
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Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой
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3 июля 2018, 09:25
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Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре
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14 июня 2018, 11:45