Роскомнадзор официально закрыл реестр блогеров, который был запущен 1 августа 2014 года. Об этом сообщается на сайте ведомства. Его отменили в связи с законом о запрете VPN для обхода блокировок. Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание на то, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать «требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации». Напомним, реестр распространялся на блогеров, которые имеют более 3 тысяч уникальных посетителей в сутки. В Самарской области, по данным «ТЕРРЫ», таких около 20 человек.
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Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино
Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
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20 июля 2017, 11:25
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Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете
Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
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10 июля 2017, 03:41
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Telegram хочет обмануть Роскомнадзор
Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении, пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство …
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27 июня 2017, 07:00
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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
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23 июня 2017, 12:06
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В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами
Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
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20 июня 2017, 09:04
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Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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При Госдуме могут сформировать совет блогеров
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30 мая 2017, 01:07
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Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах
В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
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5 мая 2017, 02:06