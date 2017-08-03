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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей 

20 июля 2017, 11:25
Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
ЦБ совместно с экспертами Минкомсвязи работает над изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и 

10 июля 2017, 03:41
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Telegram хочет обмануть Роскомнадзор

Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении,  пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство 

27 июня 2017, 07:00
Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время

Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он обратился с открытым письмом к владельцу сервиса Павлу Дурову, подчеркнув, что все попытки ведомства наладить с ним контакт не увенчались успехом. От Дурова требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет 

23 июня 2017, 12:06
В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

В Госдуме создадут постоянную площадку для работы с видеоблогерами

Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы 

20 июня 2017, 09:04
14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
При Госдуме могут сформировать совет блогеров

При Госдуме могут сформировать совет блогеров

При Государственной Думе могут сформировать совет блогеров. С такой инициативой выступил один из депутатов. Поддержат ее или нет, пока не ясно. Среди аргументов "за" называются следующие моменты: блогеры могли бы информировать граждан о работе Госдумы, участвовать в обсуждении законопроектов и 

30 мая 2017, 01:07
Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

Запрет на суицид: блогерам и СМИ могут запретить писать о самоубийствах

В Госдуму направлен законопроект о запрещении средствам массовой информации и блогерам рассказывать о суицидах и способах их совершения. Документ находится в электронной базе нижней палаты.
Авторами  инициативы выступили депутаты Госсовета Удмуртии, которые хотят повторить похожий австрийский опыт. Запрет предлагается наложить 

5 мая 2017, 02:06
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