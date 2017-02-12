5
54
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
19 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источниках утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня 
12 февраля 2017, 05:35
Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги

Начальник сызранского ГИБДД Олег Яшин принял участие в рейде "Сложности перехода", где напомнил детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, передает портал «КТВ Луч»
 
Мероприятие прошло в целях профилактики аварий с участием юных пешеходов. На «зебры» совместно с сотрудниками 
12 февраля 2017, 04:46
Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной 

1 декабря 2016, 04:00
В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

Нефтяники сумели добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

Первоначально суд посчитал, что украденная в 2012-ом году сумма составляет 31 миллион рублей. Сегодня Самарский областной суд 
18 ноября 2016, 08:00
В Самарский областной суд могут вызвать экс-президента

В Самарский областной суд могут вызвать экс-президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова

Дело о хищении миллионов у "Роснефти" молодежным театром "Лайт" вновь рассматривает апелляция Самарского областного суда. Нефтяники пытаются добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

За время отбывания наказания 

11 ноября 2016, 08:58
Роснефть пытается через суд доказать, что у них похитили более 106 миллионов рублей

Роснефть пытается через суд доказать, что у них похитили более 106 миллионов рублей

Уголовное дело о хищении руководителями молодежного театра "Лайт" миллионов "Роснефти" снова рассмотрят в апелляции, постановил президиум Самарского областного суда.
Напомним, в сентябре прошлого года виновными в мошенничестве на 31 миллион рублей признали директора театра Михаила Ушакова и учредителей, братьев-близнецов Андрея 

14 октября 2016, 02:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна