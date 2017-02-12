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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источниках утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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Начальник сызранского ГИБДД сходил в профилактический рейд на дороги
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12 февраля 2017, 04:46
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Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани
Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. …
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10 февраля 2017, 12:57
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В Сызрани все антикафе выставили на продажу
Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».
Антикафе «Comix-Zone» находится в центре …
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9 февраля 2017, 11:26
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«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев
Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной …
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1 декабря 2016, 04:00
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В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти
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18 ноября 2016, 08:00
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В Самарский областной суд могут вызвать экс-президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова
Дело о хищении миллионов у "Роснефти" молодежным театром "Лайт" вновь рассматривает апелляция Самарского областного суда. Нефтяники пытаются добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.
За время отбывания наказания …
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11 ноября 2016, 08:58
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Роснефть пытается через суд доказать, что у них похитили более 106 миллионов рублей
Уголовное дело о хищении руководителями молодежного театра "Лайт" миллионов "Роснефти" снова рассмотрят в апелляции, постановил президиум Самарского областного суда.
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14 октября 2016, 02:23