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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
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9 августа 2018, 10:27
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Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей
Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда …
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3 августа 2018, 12:26
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Стало известно, почему завыли сирены в Самаре
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13 июля 2018, 02:47
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.
Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.
Роспотребнадзор …
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9 июля 2018, 10:04
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Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре
Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, …
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29 июня 2018, 01:44
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Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен
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23 июня 2018, 07:03
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Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре
К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.
Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».
Также, жителей …
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22 июня 2018, 01:13
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Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани
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18 июня 2018, 02:02
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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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Приостановлена работа ТЦ "Захар" в Самаре
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15 мая 2018, 06:01
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На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
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17 апреля 2018, 12:36
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В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары
Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.
«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. …
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5 апреля 2018, 08:01
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В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр в киоске, расположенном в Куйбышевском районе. Игровой клуб выявили в торговом павильоне с вывеской «Шаурма», который находится на улице Утевской, около четвертого дома, рассказали в прокуратуре Самарской области. Сотрудники …
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1 февраля 2018, 09:41