Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, что букве закона следуют не все.
Всего сотрудниками Роспотребнадзора возбуждено 44 административных дела о необоснованном завышении цен. 42 исковых заявления поданы в суд. Из них 17 уже удовлетворены, а остальные находятся на стадии рассмотрения.
Если граждане сталкиваются со случаями, когда гостиницы пытаются заработать больше положенного, их просят направлять информацию по адресу: 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д. 1, либо на электронный адрес sancntr@fsnsamara.ru.
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