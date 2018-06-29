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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Также, жителей 

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Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

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В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

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29 марта 2018, 01:02
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