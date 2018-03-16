Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в ведомстве.
Напомним, первый матч на стадионе «Самара Арена», до официального старта ЧМ-2018, запланирован на 28 апреля. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре четыре игры группового этапа пройдут в июне, еще два матча – 1/8 и 1/4 финала состоятся в июле.
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