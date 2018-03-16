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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».

«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут 
2 марта 2018, 11:46
Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

В Самаре потратят 11 миллионов рублей на газон перед зданием регионального правительства на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Общая площадь объекта - свыше 10 тысяч квадратных метров. Из них 6 тысяч - рулонный газон, 4 тысячи - 

18 октября 2017, 01:07
В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

На склоне возле Самарского драмтеатра начались масштабные работы. Сейчас идет разравнивание грунта. Далее рабочие будут укреплять склон с помощью специальной решетки. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Склон этот довольно крутой, и грунт осыпается ежегодно. Когда идут дожди, земля вымывается на 

18 мая 2017, 01:38
Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Заснувшего на газоне пьяного тольяттинца покусали гадюки

Необычный случай произошел на днях в Тольятти. Как передаёт портал citytraffic.ru, 36-летний житель Комсомольского района, изрядно "приняв на грудь", не нашел в себе сил добраться домой и решил лечь спать прямо на газон. Однако, проснувшись, бедолага обнаружил на теле 
27 августа 2016, 04:13
В трех районах Самары покосят траву за 8 миллионов рублей

В трех районах Самары покосят траву за 8 миллионов рублей

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» объявило конкурс на покос травы на придорожных газонах Промышленного района, Советского и Железнодорожного районов. Общая цена контракта - 8 млн рублей. Работы будут оплачены из городского бюджета. Подрядчиков должны определить 29 апреля. Косить траву на газонах 

26 апреля 2016, 02:31
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