Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено …