В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во двор частного дома в поселке Пискалинский забежала дикая лиса. Больных животных пришлось «ликвидировать». Очаги также выявлены в Жигулевске и на территории девяти районов - в Алексеевском, Большечерниговском, Большеглушицком, Борском, Безенчукском, Красноярском, Красноармейском, Нефтегорском, Шигонском. Там ввели карантин.
«За три с половиной месяца 2018 года уже зафиксировано почти столько же случаев заболевания бешенства среди животных, как за весь 2017 год (18 случаев). Самыми неблагополучными по бешенству в Самарской области были годы 2004, 2005 и 2009», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
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