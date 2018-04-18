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Материалы по теме:

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.

«На отлов и содержание безнадзорных животных 

30 марта 2018, 03:00
Слон, пышущий дымом, попал на видео

Слон, пышущий дымом, попал на видео

В сеть попало видео, на котором запечатлен необычный слон. Животное пускает изо рта огромные клубы дыма. Ролик был сделан директором Программы развития общества сохранения дикой природы Винаем Кумаром (WCS).

Сейчас ученые гадают относительно того, что заставило слона испускать дым. 
25 марта 2018, 06:02
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

Более полутора тонн санкционных томатов и груш уничтожили под Самарой

15 февраля сотрудники регионального управления Россельхознадзора, а также Самарской Таможни провели рейд по выявлению продуктов, запрещенных для ввоза в Россию. В ходе мероприятия проверяющие обнаружили партию турецких помидоров массов 462 килограмма и 1152 килограмма польских груш. Маркировка на их упаковке 

16 февраля 2018, 03:42
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

В Самарской области ввели карантин по бешенству и бруцеллезу

Региональное правительство опубликовало постановление о введении карантина по бешенству в двух населенных пунктах Самарской области - в Кинеле и селе Старое Юреево Кошкинского района. Ограничительный режим введен на два месяца - до 31 июля.

В течение этого времени в поселениях запрещено 

31 мая 2016, 04:46
В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Промышленном районе Самары заразился бешенством домашний кот

В Самаре зафиксирован новый случай бешенства. Опасное заболевание выявили у домашнего кота. Сигнал поступил из дома на улице Шверника.

«В связи с этим, в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, на территории всего Промышленного района Самары будет установлен 
24 ноября 2015, 03:20
В Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за бешеной кошки

В Красноглинском районе Самары ввели карантин из-за бешеной кошки

О введении карантина в Красноглинском районе сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Там выявлен очаг бешенства. Вирус нашли у кошки.

«В связи с этим в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии на территории Красноглинского района будет установлен карантин», - 
20 ноября 2015, 12:45
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