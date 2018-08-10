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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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ООО «Современные медицинские технологии» не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение УФАС по Самарской области о картельном сговоре на торгах. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Согласно материалам дела, фирма Сергея Шатило обращалась в суд с коллективным иском от имени 
10 августа 2018, 07:07
Лже-террорист из Самары получил два года

Лже-террорист из Самары получил два года

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10 августа 2018, 07:00
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы

Готовится к выходу вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Ведущий Алексей Елхимов и наши корреспонденты расскажут обо всех события х завершающегося последнего дня рабочей недели. Главные темы:

- Когда в Самаре начнут строить новую ветку подземки? 
10 августа 2018, 06:08
23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.
10 августа 2018, 05:26
Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре

Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, 

12 июля 2018, 02:37
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Управление Роспотребнадзора  по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства  страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, 

29 июня 2018, 01:44
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

Цены на бензин продолжают расти в Самарской области

В Самарской области растут цены на горючее. Об этом говорится в отчете регионального Минэкономразвития. За май бензин и дизельное топливо подорожали на 6,5% и 5,7% соответственно. В отчете отмечается, что подобная картина складывается не только в нашей губернии, но и 

19 июня 2018, 11:07
Подешевел бензин на сетевых АЗС

Подешевел бензин на сетевых АЗС

С 3 по 10 июня на автозаправках крупных компаний снизились цены на все виды моторного топлива. Незначительное снижение стоимости бензина практически во всех регионах страны связано с договоренностями между крупными НПЗ и правительством, пишет «Российская газета». В среднем падение 
15 июня 2018, 03:28
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