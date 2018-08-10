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«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС
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10 августа 2018, 07:07
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Лже-террорист из Самары получил два года
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10 августа 2018, 07:00
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ»: главные темы
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10 августа 2018, 06:08
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23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре
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10 августа 2018, 05:26
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Цены на краткосрочную аренду квартир резко рухнули в Самаре
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12 июля 2018, 02:37
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Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области
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10 июля 2018, 05:28
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Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
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5 июля 2018, 10:46
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Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре
Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, …
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29 июня 2018, 01:44
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Что происходит с ценами на бензин
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце …
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22 июня 2018, 12:38
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Цены на бензин продолжают расти в Самарской области
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19 июня 2018, 11:07
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Подешевел бензин на сетевых АЗС
С 3 по 10 июня на автозаправках крупных компаний снизились цены на все виды моторного топлива. Незначительное снижение стоимости бензина практически во всех регионах страны связано с договоренностями между крупными НПЗ и правительством, пишет «Российская газета». В среднем падение …
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15 июня 2018, 03:28