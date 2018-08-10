23 года за решеткой проведет террорист, который ранил двух полицейских в Самаре

… 23 года в колонии строгого режима будет находиться мужчина, который был признан виновным в участии в деятельности запрещенной в России территорической организации «Исламское государство». Первые пять лет своего срока он проведет в тюрьме, сообщает региональное Следственное управление СК России.