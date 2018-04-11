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Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет
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11 апреля 2018, 12:25
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
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6 апреля 2018, 04:25
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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37
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Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции
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27 марта 2018, 09:10
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Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень
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24 января 2018, 10:03
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Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов
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16 января 2018, 08:01
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Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров
Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.
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30 ноября 2017, 01:03
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Египетские археологи обнаружили в Средиземном море три древних корабля
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22 ноября 2017, 02:00