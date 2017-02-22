В преддверии Дня инженера-механика рекрутинговый портал Superjob.ru провел обзор заработных плат этих специалистов. Среднее зарплатное предложение для инженера-механика за год увеличилось на 10,6% и составляет в Москве 52 000 руб.

32% вакансий для инженеров-механиков поступило от производственных компаний, еще 23% — …