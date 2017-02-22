По действующему законодательству, нашим гражданам, работающим за границей, нужно начислять зарплату и другие выплаты только в рублях. Что создает для них немалые трудности. Законопроект об отмене данной нормы подготовили в Минфине России.
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Российские туристы смогут в Турции расплачиваться рублями
Российский Сбербанк и турецкий Denizbank собираются запустить систему рублевой оплаты в туристической сфере и сельском хозяйстве. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на гендиректора Denizbank Хакана Атеша.
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30 января 2017, 09:26
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Минфин и ЦБ в феврале начнут покупку валюты по бюджетному правилу
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26 января 2017, 12:00
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Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции
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27 декабря 2016, 04:25
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Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж
Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
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25 ноября 2016, 04:06
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Российских работодателей могут обязать индексировать заработную плату сотрудников не реже раза в год
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс планируют внести в Госдуму депутаты законодательного собрания Республики Карелия, пишут "Известия". Согласно инициативе, минимальный размер повышения зарплаты следует определять властям регионов в зависимости от уровня жизни, прожиточного минимума и роста цен на товары. Авторы документа …
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20 февраля 2015, 11:38
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Рабочие и аграрии Самарской области хотят зарабатывать вдвое больше
Согласно исследованиям, проведённым областным министерством труда Самарской области, средняя номинальная заработная плата на промышленных предприятиях региона составляет около 25 тысяч рублей, специалисты коллективных сельских хозяйств получают 12 тысяч, а учителя - 23 тысячи рублей.
Удовлетворены своим доходом только педагоги, а вот …
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24 апреля 2014, 01:11
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В России хорошо зарабатывают?
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14 ноября 2013, 10:49
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Сколько зарабатывает инженер-механик?
В преддверии Дня инженера-механика рекрутинговый портал Superjob.ru провел обзор заработных плат этих специалистов. Среднее зарплатное предложение для инженера-механика за год увеличилось на 10,6% и составляет в Москве 52 000 руб.
32% вакансий для инженеров-механиков поступило от производственных компаний, еще 23% — …
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30 октября 2013, 10:29