Россияне начали массово экономить на свадьбах. Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось сразу на 15 процентов. Об этом говорят данные Росстата. По мнению экспертов, связывать себя семейными узами сограждане не хотят из-за экономической нестабильности в стране. Это в свою очередь может привести к снижению рождаемости. Россия может потерять более 175 тысяч детей, которые могли бы появиться на свет в ближайшие 2-3 года. Ситуация также усугубляется из-за того, что сейчас наше государство входит в «демографическую яму»: в браки начали вступать представители немногочисленного поколения «лихих 90-х», родившиеся во время экономических и политических потрясений.
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