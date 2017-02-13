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«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

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30 января 2017, 01:19
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Список товаров, которые подорожали больше всего

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11 января 2017, 05:07
За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

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7 октября 2016, 11:36
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За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков

В Самарской области сразу на 13,5 процента сократилось число зарегистрированных браков. Как сообщает Самарастат, за первые шесть месяцев 2016 года заключить семейный союз решили почти 8 тысяч пар, тогда как год назад их было на 1300 больше. Количество разводов в 

22 августа 2016, 04:26
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В Самаре заработал отремонтированный Дворец бракосочетания

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Виктор и Наталья специально дату бракосочетания не выбирали. Потому 
11 июля 2016, 12:07
В 2016 году реальные доходы россиян сократились почти на 4%

В 2016 году реальные доходы россиян сократились почти на 4%

Это данные Росстата по сравнению с первым кварталом 2015 года. При этом цены практически на все товары медленно, но верно растут. Подорожало почти все на 1-2%: услуги, бытовая химия, косметика, вещи, спортинвентарь, продукты. Так, гречка, овсяные хлопья, фасоль и горох выросли 

27 апреля 2016, 02:05
На свадьбу до 18 лет потребуют согласие родителей

На свадьбу до 18 лет потребуют согласие родителей

Минюст России вышел с инициативой изменить порядок вступления в брак несовершеннолетних. В ведомстве предлагают ввести требование – лица до 18 лет, желающие вступить в брак, должны получить согласие родителей.

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В Самаре стартовал Фестиваль национальных свадеб

В Самаре стартовал Фестиваль национальных свадеб

В Самаре стартовал Фестиваль национальных свадеб. Во Дворце бракосочетания можно увидеть свадебные обряды представителей шести национальностей. В фестивале участвуют русские, башкирские, татарские, чувашские, украинские и мордовские супружеские пары. В рамках мероприятия во Дворце бракосочетания планируют зарегистрировать 90 браков. Подробности – 

5 сентября 2013, 06:34
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