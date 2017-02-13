За полгода в Самарской области зарегистрировано 8000 браков В Самарской области сразу на 13,5 процента сократилось число зарегистрированных браков. Как сообщает Самарастат, за первые шесть месяцев 2016 года заключить семейный союз решили почти 8 тысяч пар, тогда как год назад их было на 1300 больше. Количество разводов в …