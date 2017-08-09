12
23
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Древнейший смайлик: Археологи обнаружили необычный знак при раскопках в Турции

Древнейший смайлик: Археологи обнаружили необычный знак при раскопках в Турции

Группа археологов в процессе раскопок в турецком Газиантепе нашла необычный символ на древней амфоре. На сосуде был изображен своеобразный смайлик, сообщает Nation News.
Изображение не имеет аналогов, утверждают эксперты. Прежде они ничего подобного не обнаруживали. Сейчас ученые ломают головы над 

19 июля 2017, 10:36
Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию

Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию

В самарском аэропорту снова задерживается рейс. 236 пассажиров не могут улететь в турецкую Анталью. Вылет назначен на вторник, 27 июня. Изначально отправление было запланировано на 1:30. Однако самолет вовремя не предоставили. Ожидается, что вылет состоится после двух часов дня. По 

27 июня 2017, 11:44
Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или 

27 июня 2017, 09:31
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. 

16 июня 2017, 03:21
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

10 мая 2017, 12:12
Самарских аграриев простимулируют турки

Самарских аграриев простимулируют турки

Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

5 мая 2017, 05:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна