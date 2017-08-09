Россияне начали массово отказываться от забронированных путевок в Турцию из-за сообщений о вспышке энтеровирусной инфекции Коксаки. При этом турагентства не спешат возвращать деньги. Как поясняют в Российском союзе туриндустрии, компании это делают на законных основаниях, потому что официальных подтверждений об эпидемии не поступало. В ведомстве напоминают, что туристические организации могут согласиться отменить поездку в Турцию, но в этом случае клиентам придется выплатить штраф.
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Древнейший смайлик: Археологи обнаружили необычный знак при раскопках в Турции
Группа археологов в процессе раскопок в турецком Газиантепе нашла необычный символ на древней амфоре. На сосуде был изображен своеобразный смайлик, сообщает Nation News.
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19 июля 2017, 10:36
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Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию
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27 июня 2017, 11:44
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями
В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или …
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27 июня 2017, 09:31
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По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора
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22 июня 2017, 02:40
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Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани
Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
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16 июня 2017, 03:21
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В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018
Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект …
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21 мая 2017, 01:01
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Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию
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10 мая 2017, 12:12
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Самарских аграриев простимулируют турки
Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
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5 мая 2017, 05:19