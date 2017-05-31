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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

МФЦ получат право предоставлять услуги загсов

В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в 

12 мая 2017, 09:29
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней

В турецком МИДе заявили, что страна продлевает срок безвизового пребывания граждан России с 60 до 90 дней. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на турецкие агентства.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», — сказал руководитель 

24 апреля 2017, 11:14
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! 
6 марта 2017, 05:38
В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
Вместе с тем, в соответствии с данным распоряжением, МФЦ 

1 февраля 2017, 11:38
РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима

По заявлению представителя МИД РФ, в настоящее время диалог более чем с двумя десятками государств ведется о полной отмене визового режима. Визовый режим упрощенного характера в данный момент обсуждается с сорока странами. В 24 такой вид контроля может оказаться полностью 
3 марта 2016, 10:13
В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз

Введены новые правила получения шенгенской визы. С понедельника, 14 сентября, документ начали оформлять только при условии предоставления биометрических данных. Имеется в виду процедура дактилоскопии – снятия отпечатков пальцев рук. Пройти её можно будет только в консульских и визовых центрах европейских 
15 сентября 2015, 05:59
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