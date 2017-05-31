В России предложили ввести оформление виз через МФЦ. Сейчас чтобы получить разрешение на въезд, например, в страны Шенгенской зоны, необходимо много времени и денег. Так называемые «визовые центры», а попросту турфирмы, установили за свои услуги по оформлению документов цены, в несколько раз превышающие сам консульский сбор. Большинство россиян не имеет возможности напрямую обращаться в посольства, так как они в основном находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, люди поставлены в ситуацию, когда вынуждены значительно переплачивать.
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МФЦ получат право предоставлять услуги загсов
В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
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12 мая 2017, 09:29
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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Турция продлила срок безвизового пребывания россиян на 30 дней
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24 апреля 2017, 11:14
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В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений
Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
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27 марта 2017, 10:31
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В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ
Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! …
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6 марта 2017, 05:38
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В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права
Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
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1 февраля 2017, 11:38
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РФ ведет переговоры с 24 странами о введении безвизового режима
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3 марта 2016, 10:13
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В Самаре начали сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенских виз
Введены новые правила получения шенгенской визы. С понедельника, 14 сентября, документ начали оформлять только при условии предоставления биометрических данных. Имеется в виду процедура дактилоскопии – снятия отпечатков пальцев рук. Пройти её можно будет только в консульских и визовых центрах европейских …
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15 сентября 2015, 05:59