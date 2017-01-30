Росстат назвал самые подходящие страны для поисков потенциального мужа. Численный перевес женщин над мужчинами среди взрослого населения давно превратился в проблему планетарного масштаба. Небольшое численное превосходство представителей сильной половины отмечено в 6 странах - Индии, Китае, Таджикистане, Норвегии, Турции и Узбекистане. Минимальный численный перевес женщин наблюдается в США, Канаде, Дании, Испании, Бразилии, Бельгии, Нидерландах и Азербайджане. В России мужчин 46 процентов населения. По данным Росстата, мальчиков в нашей стране всегда рождается больше, чем девочек. Но после 30 лет это соотношение меняется на прямо противоположное.
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Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь
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24 января 2017, 10:51
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Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере
Хороший макияж может серьезно повлиять на продвижение женщины по карьерной лестнице. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов в результате экспериментов с участием нескольких десятков человек.
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19 января 2017, 09:48
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Ученые назвали три самых главных качества идеальной женщины
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17 января 2017, 08:52
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Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером
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12 января 2017, 11:42
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Список товаров, которые подорожали больше всего
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11 января 2017, 05:07
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Ученые предложили разделять лекарства на женские и мужские
Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
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11 января 2017, 12:02
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За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян
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7 октября 2016, 11:36
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В 2016 году реальные доходы россиян сократились почти на 4%
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27 апреля 2016, 02:05
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Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза
Как свидетельствуют статистические данные, в последнем месяце прошлого года в РФ заметно увеличились продажи телевизоров, телефонов, компьютеров. Из обнародованных Росстатом данных следует: в декабре по сравнению с ноябрем реализация телевизоров в России выросла на 66%, сотовых телефонов – на 62%, …
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10 февраля 2016, 09:56