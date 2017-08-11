Центробанк России предупредил банки о возможной атаке в ближайшее время нового вируса-шифровальщика. В случае подтверждения опасений регулятора это будет третий виртуальный налет за последние 3 месяца. В первый раз злоумышленники использовали вирус WannaCry, во второй - ExPetya. За это время пострадали более 160 тысяч пользователей. ЦБ рекомендует финансовым организациям убедиться в обновлении общесистемного и специального софта, антивирусных программ, сегментировать сети, проверить настройки межсетевых экранов для блокировки соединений с нерегламентированными сетевыми адресами. Кроме того, регулятор советует обращать внимание на подозрительные почтовые сообщения, не посещать сомнительные ресурсы, копировать критичные информационные системы с базами данных.
|
В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет
В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.
Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения. К тому моменту, …
|
11 августа 2017, 03:11
|
Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов
Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
|
11 августа 2017, 11:28
|
Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей
|
11 августа 2017, 06:35
|
С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за …
|
10 августа 2017, 11:41
|
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке
В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить …
|
9 августа 2017, 02:58
|
Что случилось с Facebook и Instagram?
|
7 августа 2017, 05:33
|
В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке
В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» …
|
4 августа 2017, 08:36
|
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах
|
27 июля 2017, 12:05
|
В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт
Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
|
11 июля 2017, 11:26
|
Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов
|
10 июля 2017, 06:58
|
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко
Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.
|
28 июня 2017, 08:05
|
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов
В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
|
5 июня 2017, 11:18