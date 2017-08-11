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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Самаре пойман маньяк, который охотился на Интернет

В Промышленном районе Самары зафиксирована волна странных преступлений. Неизвестный обрезал в подъездах жилых домов провода интернет-провайдеров. Причем делалось это не ради сдачи на цветмет, провода преступник с собой не забирал.

Задержать подозреваемого с поличным удалось благодаря камерам видеонаблюдения.  К тому моменту, 

11 августа 2017, 03:11
Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Срок для кредитора: Минфин предложил сажать на шесть лет за нелегальную выдачу займов

Минфин выступил с инициативой отправлять за решетку кредиторов, которые нелегально выдают займы гражданам. Соответствующая информация размещена на официальном правительственном сайте.
Как следует из документа, уголовная ответственность наступит, если кредитор неоднократно будет игнорировать административные взыскания за неправомерно оформленный кредит. Согласно законопроекту, 

11 августа 2017, 11:28
Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей

Самарский Фонд капремонта нашел, где получить 150 миллионов рублей

«Земский банк» предоставит фонду капитального ремонта Самарской области кредит в 150 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Деньги пойдут на подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. ФКР оплатит из этих средств капремонт домов, расположенных вдоль 

11 августа 2017, 06:35
С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

С экс-руководства «Приоритета» хотят взыскать 600 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за 

10 августа 2017, 11:41
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Что случилось с Facebook и Instagram?

Что случилось с Facebook и Instagram?

Глобальный сбой произошел утром в понедельник в крупнейшей соцсети Facebook. На проблемы с доступом к ее страницам жаловались жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Одни не могли залогиниться, другие - поставить лайки, многие видели лишь сообщение о технической ошибке. 

7 августа 2017, 05:33
В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» 
4 августа 2017, 08:36
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

В России появился новый вирус, ворующий данные банковских карт

Платежные терминалы в российских торговых центрах подверглись вирусной атаке. Программа под названием Neutrino заражает POS-терминалы и похищает данные банковских карт.
Кибервредителя вычислили специалисты «Лаборатории Касперского». Этот вирус работает своеобразно: прежде чем начать сбор данных, он определенное время выжидает, и в 

11 июля 2017, 11:26
Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Будьте осторожней с MMS. Более 14 млн устройств по всему миру успел заразить новый мобильный вирус CopyCat. Зловредное мультимедийное сообщение успешно проникает на устройства на платформе Android. По словам специалистов, вирус незаметно загружается и прописывается в операционке, а затем начинает 

10 июля 2017, 06:58
Эксперты: Серверы России и Украины атаковал

Эксперты: Серверы России и Украины атаковал "тёзка" Порошенко

Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.

28 июня 2017, 08:05
Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

Опасная халява: В соцсетях появился вирус, маскирующийся под розыгрыш авиабилетов

В социальных сетях распространяется опасный вирус, маскирующийся под розыгрыш билетов от авиакомпаний Air France, Emirates или «Аэрофлот». Как сообщают отечественные издания, пользователей призывают испытать судьбу и выиграть билет, а когда они переходят по ссылке, то троян похищает личные данные.
Французские 

5 июня 2017, 11:18
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