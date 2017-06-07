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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Двадцатка богатейших жителей Российской Федерации за двое суток обеднела на 10 млрд долларов. Произошло это из-за девальвации рубля и того, что Центральный банк повысил ключевую ставку до 17%. Такие данные опубликовал Bloomberg Billionaires Index. Всего в текущем году российские миллиардеры 

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Самарские мошенники обманули бизнесменов на 10 млн рублей

Самарские мошенники обманули бизнесменов на 10 млн рублей

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В Самаре появятся контейнеры для сбора использованных батареек

В 2014 году в Самаре появится новое бизнес-направление. Как минимум в 10 торговых центрах установят контейнеры для сбора отработанных батареек. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», проект осуществит группа компаний, занимающаяся вывозом и переработкой отходов. На оборудование каждого пункта сбора элементов 

21 февраля 2014, 11:11
Стучите, и вам воздастся

Стучите, и вам воздастся

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила стимулировать вывод аренды из тени с помощью налогового вычета для квартиросъемщиков. Минфин против, отмечают Ведомости".

Об этой идее вчера рассказал начальник управления налогообложения ФНС Дмитрий Григоренко.

Сейчас в случае с жильем налоговый вычет дается либо при покупке 

13 марта 2013, 10:27
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