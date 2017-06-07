Российские бизнесмены в командировках все чаще останавливаются на съемных квартирах. Такое жилье, как правило, стоит намного дешевле гостиниц. Об этом говорится в отчете, подготовленном экспертами из Национального агентства финансовых исследований. В целом в командировки ездит 71 процент предпринимателей. Среди них чуть больше половины предпочитают останавливаться в обычных несетевых отелях. Примечательно, что такой выбор популярен как среди представителей малого бизнеса, так и крупного. К услугам известных сетевых отелей в деловых поездках обращается лишь каждый пятый бизнесмен.
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Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре
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Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, …
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Cамарский бизнесмен, которому вменяют коммерческий подкуп, обвинил полицию в провокации
Отец троих детей и управляющий компанией «Самарский ИТЦ» Александр Нильский требовал от компании «Техносервис» откат в размере 19 миллионов рублей. В противном случае угрожал постоянными задержками оплаты работ по обслуживанию и ремонту газопроводов. Такова версия следствия. "Чистейшей воды провокация, разворовывали …
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21 сентября 2016, 08:13
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Цены на съемные квартиры в Самаре – в среднем от 10,6 тысячи до 45,9 тысячи рублей
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Российские миллиардеры за два дня потеряли 10 млрд долларов
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Направлено в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. По данным полиции, злоумышленники из Самарской области обманули предпринимателей из пяти регионов Российской Федерации в период с 2011 по 2012 годы.
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24 апреля 2014, 05:33
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21 февраля 2014, 11:11
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Стучите, и вам воздастся
Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила стимулировать вывод аренды из тени с помощью налогового вычета для квартиросъемщиков. Минфин против, отмечают Ведомости".
Об этой идее вчера рассказал начальник управления налогообложения ФНС Дмитрий Григоренко.
Сейчас в случае с жильем налоговый вычет дается либо при покупке …
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13 марта 2013, 10:27