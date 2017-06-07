Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке Ставки по ипотеке в РФ в ближайшие три года могут снизиться до 6-7% годовых при условии сохранения уровня инфляции в 4%. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.

При этом в ближайшем будущем граждане России не смогут …