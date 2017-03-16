Российским офицерам вернут кортики. Госдума одобрила законопроект, наделяющий воинские части правом передавать для хранения и ношения кортики военнослужащим, находящимся на пенсии. Соавтором поправок в федеральный закон «Об оружии» выступил первый зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. По его словам, с просьбой ускорить принятие документа неоднократно обращались военные моряки. Ветераны флота просили вернуть им кортики как важный символ и исторически значимый атрибут форменной одежды. Но у офицеров ВМФ эти клинки изымают до сих пор, ссылаясь на отсутствие официальных разрешительных документов.
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