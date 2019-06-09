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Над губернатором Самарской области пролетело НЛО
Самолет, который прошел над Волгой во время выступления Дмитрия Азарова, комментаторы опознать не смогли.
В ходе открытия XXVI Фестиваля самарской прессы случился любопытный момент. В то время, когда губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на главной площадке праздника, на …
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26 мая 2019, 10:57
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«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект
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19 апреля 2019, 11:22
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«Метеорит или инопланетяне?»: в Сети опубликовали видео таинственных вспышек в Самарской области
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7 апреля 2019, 09:52
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«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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