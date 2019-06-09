«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе



«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было … В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru «Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было