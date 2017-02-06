Одна из основных причин - отмена господдержки субсидирования ипотеки. Эксперты опасаются, что если в этой сфере не будет льгот, число покупателей квартир резко сократится.
До начала 2017 года от 60 до 80% сделок по покупке жилья в Самарской области заключалось с использованием ипотечных средств. Стимулировала спрос и делала квадратный метр доступнее программа госсубсидирования жилищных займов. Она стартовала в 2015 году, после того как на волне экономического кризиса средний процент по ипотеке вырос до 20. По итогам прошлого года рост строительства жилья составил 35%. Теперь сало известно о том, что государство прекращает выделять банкам средства.
Карина Логачева, региональный директор АО "КБ ДельтаКредит":
«Господдержка - мощный фактор поддержки первичного жилья. И из-за ее отмены рост ипотеки по итогам 2017 года составит 7%; конечно, цифра небольшая. Говоря о диапазоне процентных ставок, они будут от 11.75 до 12.25. Верхняя граница будет, скорее всего, в 1 квартале, а нижнюю границу мы уже увидим во 2-м квартале».
По итогам прошлого года, по данным регионального минстроя, в 63-м регионе было построено почти 1 миллион 900 тысяч метров жилья. На 2017 год планы по метрам идентичные. Однако игроки рынка после отмены господдержки ипотеки видят угрозу исполнению плана.
Строительство жилья в Самарской области в 2016 году.
Всего построено - 1,9 млн. м. кв.
В многоэтажных жилых домах - 953 тыс. м. кв.
В малоэтажных жилых домах - 203 тыс. м. кв.
В индивидуальных жилых домах - 717 тыс. м. кв.
Лариса Сычук, начальник отдела розничных продаж ДК "Древо"
«Падение рынка процентов на 10-15 будет. Мы это увидим в летние периоды особенно, как это всегда мы видели. И в конечном итоге, все-таки, то, что нет поддержки государства, окажет влияние».
Кроме того, сделать ипотеку доступнее мог бы Центробанк - если бы снизил ключевую ставку, по которой банки привлекают средства. Сейчас она составляет 10%. Однако по итогам последнего заседания этот показатель остался неизменным.
Алексей Левин, директор Строительной компании "МЖК-Адрес":
«Даже по прошлому году было заметно, что ресурсов, которые нужны строительным компаниям для наиболее эффективной работы, для полного освоения площадок, решения задач, не хватало. Сейчас объемы средств, объемы строительства и ввода жилья могут уменьшиться».
По оценкам экспертов, недоступная ипотека будет вынуждать застройщиков снижать цену квадратного метра. К концу года он может подешеветь на 10-15 %.
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