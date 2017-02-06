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Бункер S

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Материалы по теме:

Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел

Речь о сельском поселении Серноводск. Прокурор Сергиевского района Самарской области обратился в суд с требованием предоставить жилье матери четверых детей. В апреле прошлого года частный дом, где они жили, сгорел. В огне погиб 4-летний малыш.
Пострадавшую от пожара семью признали 

1 февраля 2017, 08:53
Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%

Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
Увеличился, по сведениям ОКБ, и объем ипотечных кредитов, просроченных на 

31 января 2017, 01:59
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз 

27 января 2017, 09:47
Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Российский рынок жилья вошел в стадию ценового тупика, заявили в Гильдии юристов рынка недвижимости. С одной стороны, спрос замер в ожидании новых скидок и снижения кредитных ставок. С другой - строители больше не могут демпинговать: грань убыточности слишком близка. Резко 

25 января 2017, 03:49
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Жильцы на настоящий момент уже выплатили 7 млрд 615 млн рублей. Из запланированных тысячи шестисот обновлены тысяча двести домов. Еще в 250 ремонт продолжается. При этом в 138 многоэтажках сроки работ затягиваются.
23 января 2017, 06:37
Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Самарская область остается одним из крупнейших регионов России по количеству обманутых дольщиков

Сейчас их только по официальным данным больше 3 тысяч. В регионе насчитывается 50 незавершенных проблемных строек, из них 38 - в Самаре.
Предотвратить появление новых обманутых дольщиков мог бы специальный фонд, создаваемый при федеральном Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Планируется, что 

12 января 2017, 12:20
Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков

Самая молодая заемщица оформила кредит в конце 2015 года. На тот момент ей было 20 лет. Самая «опытная» заемщица на момент оформления кредита была в три раза старше. На тот момент ей было 63 года, а ее трудовой стаж составлял 

21 декабря 2016, 04:11
Эксперты рекомендуют россиянам вступить в ипотеку до 2017 года

Эксперты рекомендуют россиянам вступить в ипотеку до 2017 года

Уже через полтора месяца кредиты могут подорожать. Дело в том, что в январе 2017-го года закончится действие программы государственной поддержки ипотеки, которая позволяла гражданам брать банковские займы на покупку жилья под более низкий процент.
Благодаря компенсациям из бюджета ставки по 

21 ноября 2016, 06:23
В 2017 году мелиорация засушливых почв в Самарской области будет субсидироваться на 50 процентов

В 2017 году мелиорация засушливых почв в Самарской области будет субсидироваться на 50 процентов

Об этом было заявлено на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Губернской думы. 1500 га удалось обеспечить искусственным увлажнением в этом году.  В частности, большая работа проделана в Красноармейском районе. Как отмечается, мелиорация-2017 во многом зависит от поступлений из 

10 ноября 2016, 10:32
Заявки на автокредиты с господдержкой подали 2,2 тысячи самарцев

Заявки на автокредиты с господдержкой подали 2,2 тысячи самарцев

В регионах набирают популярность услуги по государственному субсидированию автокредитов, пишет «Автостат». По данным портала, только в Самарской области ВТБ24 принял в рамках программы уже более 2 тысяч 200 заявок. Это третий показатель по России без учета Московской и Ленинградской областей. 
25 июня 2015, 09:34
Субсидирование перелетов в Крым заработает к отпускному сезону

Субсидирование перелетов в Крым заработает к отпускному сезону

Механизм субсидирования авиаперевозок в Крым должен заработать к лету, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщает РИА Новости. 

Соответствующая работа ведется, и компании уже могут предъявлять документы к возмещению, отметил он на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.  

Согласно проекту постановления 

14 апреля 2014, 04:37
Авиарейсы из Самары до Нижнего Новгорода подорожают

Авиарейсы из Самары до Нижнего Новгорода подорожают

Перелёт до Нижнего Новгорода из Самары существенно подорожает. Государство прекратило субсидирование этого маршрута региональных авиаперевозок. По данным аэропорта «Курумоч», в 2013 году до Нижнего и обратно было совершено 676 рейсов, пассажиропоток превысил 23 тысячи человек. Маршрут оказался самым востребованным из 

21 февраля 2014, 11:04
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