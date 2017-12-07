Арбитражный суд Самарской области отказал Федеральному агентству связи во взыскании 2 млн рублей с самарской компании «Аист». По совершено необычной для этого вида экономических споров причине. Согласно материалам дела, ведомство решило судиться спустя 8 лет после возникновения задолженности. По версии Россвязи, «Аист» не произвел обязательные отчисления в так называемый резерв универсального обслуживания в 3 и 4 кварталах 2009 года. Суд отказал в удовлетворении требований, сославшись на существенный пропуск срока исковой давности. В "Законе о связи" последний показатель не прописан, поэтому судьи вынуждены были руководствоваться положениями гражданского кодекса, где он равен трем годам. Как уже сообщала «ТЕРРА», «Аист» в июне 2016 года был выкуплен ПАО «Башинформсвязь», дочерним подразделением «Ростелекома». Сумма сделки составила 1 миллиард 400 миллионов рублей.
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