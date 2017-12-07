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Материалы по теме:

Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1 миллиарда рублей с завода «Авиакор». Это рекордная сумма, единовременно взыскиваемая военным ведомством с самарского предприятия. Так, в 2014 году оно потребовали 915 млн рублей. Основанием тогда стала неустойка по 

7 декабря 2017, 04:45
В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре Самары

Компании «Трансгруз» запретили строить высотку в центре города. Арбитражный суд Самарской области отказал ей в иске, где она требовала убрать ограничения, наложенные на принадлежащий ей участок. «Трансгруз» владеет землей в границах улиц Ульяновской, Самарской и Галактионовской рядом с памятником культуры 

7 декабря 2017, 01:00
В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей

Один из тольяттинских подрядчиков пятый год пытается взыскать деньги с мэрии города. Речь идет о сумме в 3 млн 400 тысяч рублей. Эти деньги должна получить компания «Восток» за ремонт наружного освещения в сквере перед городской филармонией. Муниципальный контракт был 

6 декабря 2017, 02:08
Космические аппараты предприятий ОАО «СоюзМаш России» успешно работают на орбите

Космические аппараты предприятий ОАО «СоюзМаш России» успешно работают на орбите

Комплекс из двух малых космических аппаратов «Аист» разработки «ЦСКБ-Прогресс» и студентов Самарского государственного аэрокосмического университета успешно работает в космосе.

Как сообщает пресс-служба завода, первый летный образец аппарата был отправлен на орбиту в апреле 2013 года. За 10 месяцев полета «Аист» уже 

4 февраля 2014, 05:15
Пираты-похитители из Тольятти

Пираты-похитители из Тольятти

Интернет-компания "Аист" сообщила, что 26 апреля в городе Тольятти был похищен ее сотрудник Андрей Бутаев. Злоумышленники похитили его в момент возвращения с работы домой. Бутаева насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне авто его избивали и угрожали 

29 апреля 2013, 07:41
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