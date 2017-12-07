В Тольятти подрядчик хочет отсудить у мэрии 3,4 млн рублей Один из тольяттинских подрядчиков пятый год пытается взыскать деньги с мэрии города. Речь идет о сумме в 3 млн 400 тысяч рублей. Эти деньги должна получить компания «Восток» за ремонт наружного освещения в сквере перед городской филармонией. Муниципальный контракт был …