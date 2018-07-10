Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и дизтоплива по сравнению с предыдущей семидневкой не изменилась.
Напомним, рост цен на АЗС зафиксировали в мае. За месяц бензин и солярка в регионе подорожали по официальным данным, на 6,5 и 5,7 процента, соответственно. В первой половине июня тенденция сохранялась, однако ближе к июлю темпы роста начали снижаться.
Как подчеркивают федеральные эксперты, независимые АЗС начали постепенно выбираться из убытков. Дело в том, что сначала им необходимо было продать запасы топлива, приобретенные в мае на пике его оптовой стоимости. После заморозки цен они фактически работали в минус. К первой декаде июля биржевая стоимость бензинов марок АИ-92 и АИ-95 снизилась на 14% и 13% максимальных майских значений, до 47 тыс. и 48 тыс. руб. за тонну соответственно. Таким образом, частники начали зарабатывать. Впрочем, важную роль в будущей динамике цен на заправках играют и объемы топлива, поставляемые на внутренний рынок. С одной стороны, ситуацию должна контролировать ФАС, с другой - НПЗ по-прежнему выгоднее поставлять свою продукцию на экспорт.
- Думаю, что цена повысится. Мое мнение, она установится в районе 43 рублей, а оптовая останется на действующем уровне, - прогнозирует управляющий сети АЗС "ОЛВИ" Евгений Ложкарев. - Делаю этот вывод на основании того, что экспортная цена пока еще сохраняется, стоимость снизилась за счет уменьшения акцизов на внутреннем рынке, но цена бензина на экспорт остается достаточно высокой, и вряд ли будет ее понижение.
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