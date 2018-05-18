АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на …