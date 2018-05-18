Alliance Rostec Auto BV - совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan, владеющее контрольным пакетом АвтоВАЗа, заявило о планах подать документы в Центробанк для выставления миноритариям так называемой добровольной оферты. Речь идет о предложении акционерам выкупить их ценные бумаги, то есть сделать им оферту. СП проведет процедуру в соответствии с законом об акционерных обществах «после консолидации 75 процентов». В результате последней допэмиссии акций АвтоВАЗа СП довело свою долю в капитале завода до 83 с половиной процентов. Цена выкупа также будет определяться законом - по средневзвешенной стоимости бумаг на бирже за последние 6 месяцев. По оценкам экспертов, стоимость пакетов миноритариев оценивается в 23 млрд рублей. Крупнейшим из них - с долей в 11 процентов - является фонд «Ренессанс Капитал», считающийся аффилированным Михаилу Прохорову.
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