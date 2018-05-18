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Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

Дмитрий Азаров сообщил о введении рабочих суббот на АвтоВАЗе

17 мая состоялось годовое собрание акционеров компании, в котором принял участие глава региона. 
18 мая 2018, 11:55
Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

17 мая 2018, 04:57
АвтоВАЗ получил прибыль

АвтоВАЗ получил прибыль

Группа «АвтоВАЗ» подвела финансовые итоги за 1-й квартал текущего года. За этот период в России было продано свыше 79 тысяч машин, что на 29 процентов больше, чем в первые три месяца 2017-го. Доля LADA на российском рынке легковых и легких 

28 апреля 2018, 07:51
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

«Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей в октябре 2018 года, говорится в сообщении российского госконцерна. В результате сделки тольяттинскому автогиганту спишут долги на указанную сумму, а взамен Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и 

12 апреля 2018, 04:04
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
7 декабря 2017, 11:51
«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

«Nissan» прокомментировал выход из АвтоВАЗа

Nissan прокомментировал свой выход из состава акционеров АвтоВАЗа. Это чисто техническая операция в рамках процесса рекапитализации компании, которую сейчас проводит группа Renault от лица членов альянса, говорится в сообщении японского автоконцерна. Сделка не повлияет ни на баланс прав при голосовании, 

22 сентября 2017, 05:01
Японцы ушли из АвтоВАЗа

Японцы ушли из АвтоВАЗа

Французский концерн Renault выкупил акции АвтоВАЗа у японской компании Nissan в совместном предприятии Alliance Rostec Auto B.V., владеющем 65-процентным пакетом тольяттинского автопроизводителя. Об этом пишут федеральные СМИ. На конец 2016 года 
21 сентября 2017, 10:06
Геннадий Котельников: «Медицинское сообщество приветствует решение о передаче имущественного комплекса завода «Росплазма» в ведение «Ростехнологий»

Геннадий Котельников: «Медицинское сообщество приветствует решение о передаче имущественного комплекса завода «Росплазма» в ведение «Ростехнологий»

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 12 апреля 2016 года подписал распоряжение, согласно которому имущественный комплекс строящегося предприятия по производству препаратов крови «Росплазма» (г. Киров) передаётся государственной корпорации «Ростех». 

«Передать в целях создания современного промышленного производства препаратов крови путём завершения строительства 

15 апреля 2016, 12:51
Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта

Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта

Имя нового главы АвтоВАЗа объявят на совете директоров 15 марта Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон покидает свой пост, заседание совета директоров, на котором объявят имя нового главы компании, назначено на 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Renault-Nissan.

Как уже 
7 марта 2016, 02:24
Бу Андерссона отправили в отставку

Бу Андерссона отправили в отставку

"Ростех" и альянс Renault-Nissan утвердили смену руководства на АвтоВАЗе.

После рекордных убытков в 2015 году, составивших более 74 миллиардов рублей, акционеры тольяттинского автогиганта приняли решение о смене руководства. Документально оно будет утверждено на заседании Совета директоров после праздников.
 
5 марта 2016, 10:18
АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

АвтоВАЗ получит инвестиции от своих главных акционеров – госконцерна "Ростех" и альянса Renault-Nissan - в равных долях, пишут «Известия». Кроме того, автозавод  также может получить доппомощь со стороны Минпромторга России. Объем финансирования пока не раскрывается, но, по данным близкого 
15 февраля 2016, 11:11
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