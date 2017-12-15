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Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли 

15 декабря 2017, 10:15
«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

Компании «Сибур Тольятти» не удалось через суд оспорить недоимку по налогам. По подсчетам региональной инспекции ФНС, химики недоплатили почти 42 млн рублей налога на прибыль. Это выяснилось в ходе так называемой камеральной проверки уточненной декларации. Специалисты службы обратили внимание на 

15 декабря 2017, 06:02
Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при 

15 декабря 2017, 05:59
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия.  Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на 

14 декабря 2017, 04:32
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже 

13 декабря 2017, 03:02
«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской 

12 декабря 2017, 07:03
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

В Самаре завершена установка всех элементов козырьков на стадионе «Самара Арена». Об этом в понедельник, 4 декабря, в соцсети Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна 
4 декабря 2017, 02:09
На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола

На «Самара Арене» установили большую часть деталей козырька купола

В Самаре строители на стадионе для ЧМ-2018 завершили монтаж металлоконструкций одного из козырьков купола. Уже начались работы по сборке второго козырька. Монтажные работы ведутся на секторах А и C. Все должно быть завершено 5 декабря. На стадионе «Самара Арена» продолжается 

1 декабря 2017, 10:48
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте 

14 марта 2017, 05:32
Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Виновных в отсутствии тепла будет искать Ростехнадзор

Постановлением федерального правительства Ростехнадзор отныне обязан расследовать все аварии, из-за которых теплоснабжение отсутствовало более 24 часов. Надзорное ведомство должно устанавливать причины ЧП в течение 20 дней. В особых случаях этот срок может быть продлен. Добавим, в начале октября в Госдуму 
21 октября 2015, 05:13
Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Ростехнадзор в суде добивается закрытия движения по Кировскому мосту в Самаре

Кировский мост, ставший еще одним въездом в город, оказался причиной спора Ростехнадзора и областного минтранса. Надзорное ведомство просит приостановить движение по объекту до тех пор, пока его официально не введут в эксплуатацию. Процесс затормозился из-за банкротства генподрядчика - компании «Волгоспецстрой», аффилированной 
9 июня 2015, 04:27
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