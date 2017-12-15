Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за регулярное игнорирование требований об устранении выявленных нарушений при строительстве в Самаре стадиона к ЧМ-2018.
Согласно материалам дела, специалисты Ростехнадзора неоднократно выявляли дефекты в сварных швах, поверхностях плит перекрытий, пилонах и колоннах, а также нарушения требований регламента о безопасности зданий при бетонировании конструкций секторов и правил устройства электроустановок. Ростехнадзор попытается добиться штрафа для казанский фирмы либо административного приостановления ее деятельности на срок до девяноста суток. Первые слушания по исковым требованиям пройдут в январе 2018 года.
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