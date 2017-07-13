Как превращать время в деньги? Уже осенью этого года в России запустят федеральную программу по повышению производительности труда. Проект будет направлен на внедрение технологий бережливого производства, повышение квалификации персонала и эффективности системы процессов, оптимизацию логистики. В правительстве поясняют, что труд в нашей стране сегодня недорогой, …