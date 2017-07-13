32 процента россиян регулярно задерживаются на работе, выяснил Роструд в ходе проведенного опроса. При этом 30 процентов заявили, что делают это 1-2 раза в месяц, еще 28 процентов - 1-2 раза в неделю. Только десятая часть респондентов сообщили, что никогда не остаются на работе дольше положенного. Финансовую компенсацию за задержки получают 11 процентов опрошенных, еще 8 процентов в случае переработок могут взять отгул. Никаких допвыплат не получают 60 процентов граждан. Согласно исследованию, трудиться сверхурочно в случае двойной оплаты этих часов готовы 40 процентов россиян.
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