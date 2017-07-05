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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера 

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По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

5 мая 2017, 11:33
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Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
Накануне телеканал BBC продемонстрировал ленту "Армия хулиганов в России". 

17 февраля 2017, 10:30
Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре

Уже в ноябре в России стартует выдача идентификационных карт болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и Кубку конфедераций. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Персональный документ будет выдан каждому фанату, с его помощью при наличии билетов можно 

24 октября 2016, 05:24

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Речь и идет об игре, которая в минувшую субботу проходила в Татарстане - самарцы тогда  проиграли со счетом 0:3. Расстроенные 

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Ростуризм предложил сделать круглогодичным туристический сезон в Крыму

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Ростуризм высказался за систему «все включено» на российских курортах

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7 декабря 2015, 08:25
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