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Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок
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4 июля 2017, 07:11
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Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост
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4 июля 2017, 07:00
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Опыт ФСБ: о безопасности в Самаре во время ЧМ-2018
Обеспечение безопасности объектов чемпионата мира по футболу 2018 года стало главной темой рабочей встречи начальника управления ФСБ России по Самарской области Владимира Татаурова с главой региона Николаем Меркушкиным. Генерал-лейтенант доложил, что его ведомство активно перенимает опыт коллег в организации масштабных …
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4 июля 2017, 02:44
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Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018
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4 июля 2017, 10:03
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Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?
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3 июля 2017, 05:04
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Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео
В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера …
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3 июля 2017, 10:47
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август
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12 мая 2017, 02:09
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов
Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
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17 февраля 2017, 10:30
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Карта болельщика ЧМ-2018 появится в ноябре
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24 октября 2016, 05:24
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"Крылья Советов" оштрафовали на 140 тыс. рублей из-за поведения болельщиков на матче с казанским "Рубином"
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20 октября 2016, 12:33
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Ростуризм: РФ может войти в тройку лидеров въездного туризма
РФ вполне способна в ближайшее время оказаться в тройке стран-лидеров по приему на своей территории зарубежных туристов. Так утверждает Олег Сафонов, глава Федерального агентства по туризму. По его суждению, одним из самых востребованных направлений окажется медицинский туризм, оздоровление и лечение …
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23 мая 2016, 10:13
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Ростуризм предложил сделать круглогодичным туристический сезон в Крыму
В Федеральном агентстве задумались относительно увеличения продолжительности туристического сезона на полуострове при помощи введения в строй круглогодичных объектов. Такой план озвучило руководство ведомства. По их словам, если в Крыму не получается пока обеспечить спрос на отдых летом, то следует рассматривать …
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20 февраля 2016, 03:20
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Ростуризм высказался за систему «все включено» на российских курортах
В нынешних непростых условиях продвижение внутреннего туризма оказывается приоритетным направлением, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Он отметил, что в России нужно вводить столь полюбившуюся нашим путешественникам систему "все включено". Глава ведомства сделал акцент на том, что Крым по климату довольно …
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7 декабря 2015, 08:25