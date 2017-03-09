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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Виталий Мутко рассказал о ситуации в Самаре накануне ЧМ-2018

Виталий Мутко рассказал о ситуации в Самаре накануне ЧМ-2018

Строительство стадиона «Самара Арена» вернётся в график к лету. Вице-премьер России и председатель оргкомитета «Россия – 2018» Виталий Мутко назвал причины, по которым возведение объекта ведётся с отставанием. В частности, это экспертиза, которую сейчас проходит спортсооружение, и ряд работ, которые 
9 марта 2017, 12:40
Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Базу «Крыльев Советов» одобрили для реконструкции к ЧМ-2018

Проект реконструкции учебно-тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», расположенной на улице Шушенской, получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция запланирована к ЧМ-2018.

Как уже сообщала «ТЕРРА», стоимость контракта 70 миллионов рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Работы выполнит компания 
7 марта 2017, 04:13
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов

В дни проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» организуют 18 стационарных медпунктов. Там будут дежурить 28 мобильных бригад и 11 машин скорой помощи, 7 из которых - реанимобили С-класса. Формирование команды, которая состоит из 250 медработников, для работы на объектах 

3 марта 2017, 04:12
В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют 

15 декабря 2016, 05:23
11 миллиардов рублей стоит реализация концепции благоустройства Самары перед мундиалем

11 миллиардов рублей стоит реализация концепции благоустройства Самары перед мундиалем

Об этом сообщается в официальной презентации проекта. Разработчики оценили только приведение в порядок гостевых маршрутов. На ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, по их мнению, нужно 2,5 миллиарда рублей и еще 2, чтобы привести в порядок многоэтажки.
Зато в 5 

10 ноября 2016, 04:24
В Самаре написали первую в России сказку о грядущем мундиале

В Самаре написали первую в России сказку о грядущем мундиале

Называется она "Самарик и чемпионат мира по футболу". Это одно из 42 приключений вымышленного персонажа, придуманного писательницей и журналистом Марией Пашининой.
Главный герой серии сказок о столице 63 региона - хранитель города Самарик. Он живет в парке Гагарина, любит пирожки, 

21 октября 2016, 06:02
По маршрутам мундиаля приведут в порядок полсотни дорог

По маршрутам мундиаля приведут в порядок полсотни дорог

Самый сложный вопрос при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года - дороги. Сейчас акцент на реконструкции Московского шоссе и Ново-Садовой. Всего в этом году планируют отремонтировать  15 улиц. Из областного бюджета на этой выделят 1 миллиард 650 млн. 

21 апреля 2016, 06:46
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