Ровно 100 дней осталось до старта турнира, который станет последним этапом отработки взаимодействия всех служб подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года
Уже в середине июня в 4-х городах России стартует Кубок Конфедерации. Самарские волонтеры будут работать на самых ответственных участках. Выпускник Самарского университета имени Королева Стефан Олодо - все годы учебы постоянно играл за команду своего факультета самолетостроения. Теперь он планирует поступить в аспирантуру и развивать авиационную отрасль в родной Нигерии. Но и любимую игру не оставляет. В составе международной сборной родного вуза принимает участие в турнире по мини-футболу для самарских волонтеров мундиаля.
Стефан Олодо, футболист "Международной сборной Самарского университета"
« Думаю, что футбол, это не просто спорт. Потому что он объединяет людей из разных наций, разных стран и он еще помогает. Допустим есть какая-то проблема, международная, иногда такие проблемы футбол решает».
В составах команд - много волонтеров, которые тщательно готовятся к ближайшему испытанию. Уже через 100 дней в России стартует Кубок конфедераций. В турнире примут участие чемпионы своих континентов, В форуме будут задействованы 5500 добровольных помощников со всей России.
Анна Чаманкина, активист самарского Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
« Скажу за волонтеров - мы готовы всегда на сто. А что сейчас говорить - сейчас идет активная работа по подготовке, отбору. Эти люди которые горят, у них есть желание это делать».
В июне делегация самарских волонтеров отправится в Казань и другие города Кубка Конфедераций 2017.
Владимир Батров, директор волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, г.Самара
«Это самые лучшие люди, мы отправляем элиту волонтеров. Ребята, которые на высоком уровне обладают знанием иностранного языка, это стрессоустойчивые ребята».
Кубок конфедераций станет этапом практической подготовки к Мундиалю. А уже по его окончании - осенью, все волонтеры пройдут обучение непосредственно к ЧМ-2018. По его результатам будет сформирована самарская команда для Чемпионата мира по футболу 2018 года.
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