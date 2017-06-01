В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. Приговор женщине вынесли, когда она была на 7 месяце беременности. Свободы лишили на 4 года. Сын родился уже здесь, впрочем, Ирина об этом не сожалеет.
Ирина Белева, заключенная:
- У него был тяжелый порог сердца врожденный. 5,5 месяцев он постоянно был в больнице. С ним находились сотрудники. А потом сделали операцию. Сейчас ребенок здоров, развивается. Возможно, на воле я бы всего этого не сделала.
Ирина уже отсидела 2 года. Надеется освободиться в ближайшее время - условно-досрочно. Ее подруга по несчастью - Эльвира - в колонии шестой раз. Хранила у себя наркотики. Единственную дочь родила в 44 года. Сейчас с нетерпением ждет освобождения. На свободу они должны выйти всего через месяц.
Эльвира, заключенная:
- Стимула не было в жизни, я одна, у меня ни родителей, никого нет. А вот сейчас есть чем заниматься, чем дышать и жить. Хочу жить для нее. Сейчас огромный стимул и огромное желание поставить ее на такой социум, где я, может, и не мечтала быть.
Дочь Эльвиры здесь самая старшая - ей уже исполнилось три. Самому маленькому малышу - всего 6 дней. В честь дня защиты детей для них их мамы устроили праздник - пригласили известных людей.
Надежда Колесникова, депутат Государственной думы РФ:
- Я боялась увидеть не только женщин в тюрьме, но и детей. Но этого не произошло. Самое главное, что здесь создано, все-таки дети в доме, в родном доме. И что главное происходит в колонии - что женщины с детьми преображаются внутренне, морально. Любовь к ребенку рождает новые эмоции, новые надежды на будущее.
Видеться со своими детьми мамы могут два раза в день - утром и вечером - по два часа. Кроме того, здесь же полгода назад открылось отделение совместного пребывания. Пока оно рассчитано на 8 мам и малышей. У каждой семьи своя комната. Заселяют в них в первую очередь тех, у кого груднички.
Виктор Харьков, начальник дома ребенка при исправительной колонии №15:
- До этого у нас дети находились отдельно, мамы находятся отдельно в своих отрядах. В ночное время мамы спокойно спят, за детьми ухаживают другие люди. И несколько такая иждевенческая потребительская позиция присутствует. Сейчас, когда они совместно проживают, отношения с детьми совсем по-другому развиваются. И дети совсем по-другому к своим мамам начинают относиться. Они их чаще и дольше видят, больше с ними общаются. Это сказывается на развитии детей и на поведении матерей.
Дом ребенка финансируется из средств Федеральной службы исполнения наказания. На него выделяется 3 млрд рублей в год. В месяц на одного ребенка получается чуть больше 7 тысяч рублей. На эти средства закупаются продукты, одежда, игрушки и оплачиваются коммунальные расходы. Для сравнения, на свободе женщина с ребенком до полутора лет получает пособие от государства в 3 тысячи рублей в месяц, если у нее два малыша и больше - это уже 6 с небольшим тысяч. Тем же, кто берет детей под опеку, государство выделяет ежемесячно 3 с половиной тысячи + 7 тысяч на самого ребенка.