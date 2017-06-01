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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Самарских заключенных хотели накормить сомнительными овощами

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21 апреля 2017, 02:40
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Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили  дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.
Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё 

17 февраля 2017, 04:17

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
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