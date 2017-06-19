В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать стратегические задачи компании на основных направлениях бизнеса.
Напомним, «Транстелеком» является одним из крупнейших операторов связи в стране. Абонентская база составляет около двух миллирнов абонентов. Протяженность волоконно-оптической линии, которую эксплуатирует и обслуживает компания, составляет 78 тысяч километров. Пропускная способность – 3,4 Тбит/с. Основной акционер – компания «Российские железные дороги», которой принадлежит 99,9% акций.
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