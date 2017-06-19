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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-глава «Волжских коммунальных систем» стал топ-менеджером «РКС»

Экс-глава «Волжских коммунальных систем» стал топ-менеджером «РКС»

Бывший руководитель ООО «Волжские коммунальные системы» Олег Маркелов с 15 июня начал работать в новой должности. Он стал директором по операционной деятельности компании «Российские коммунальные системы». В числе его задач также оптимизация производственной деятельности предприятий, внедрение технической политики РКС и 

15 июня 2017, 06:11
Единый портал по интернет-операторам планирует создать Минкомсвязи

Единый портал по интернет-операторам планирует создать Минкомсвязи

В Минкомсвязи собираются до конца года создать единый портал, где каждый желающий получит возможность познакомиться со всем спектром услуг от телефонной связи до доступа в Сеть. На новый проект запланировано, по предварительным оценкам, до 116 млн. рублей.
Главным назначением такой 

6 июня 2017, 12:16
Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Экс-глава самарского арбитража Николай Новиков будет работать в Москве

Президент России Владимир Путин назначил Николая Новикова, ранее возглавлявшего арбитражи Самарской области и Татарстана, на должность председателя арбитражного суда Москвы. Эксперты предполагают, что данное решение повлечет за собой ряд кадровых перестановок и в нашем регионе, где уже два года пустует 

1 июня 2017, 11:25
В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

В Самаре главным госветинспектором области стал Андрей Мелехин

Новым главным государственным ветеринарным инспектором Самарской области стал Андрей Мелехин. Он назначен на этот пост по распоряжению губернатора в среду, 31 мая. Ранее Мелехин работал в Тольятти, он возглавлял городскую станцию по борьбе с болезнями животных, службу лабораторной разведки и 

1 июня 2017, 09:51
В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

Новым генеральным директором самарского завода «Салют» стал Сергей Гусаров, ранее занимавший должность начальника производства. Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Он также постановил прекратить полномочия экс-руководителя Николая Поролло.

Напомним, 76-летний Поролло был найден мертвым у себя дома 31 
7 апреля 2017, 04:48
Конфликт интересов коммунальщиков и операторов связи

Конфликт интересов коммунальщиков и операторов связи

Как он сказывается на состоянии многоквартирных домов? С какими трудностями из-за этого сталкиваются жители? Смотрите программу «ЖКХ: вопросы и ответы» на телеканале «ТЕРРА» в понедельник, 26 декабря, в 19:10.
26 декабря 2016, 10:26
«МегаФон» полностью выкупил компанию «СМАРТС - Самара»

«МегаФон» полностью выкупил компанию «СМАРТС - Самара»

Компания «СМАРТС» в последний раз обратилась к своим клиентам в Самарской области. «МегаФон» завершил сделку по покупке 100 процентов акций «СМАРТС - Самара», информирует сайт поволжского отделения.

В ближайшее время начнется объединение технологических ресурсов этих компаний. Это позволит самарским 
19 августа 2015, 05:16
В России появился четвертый федеральный оператор - «Т2 Мобайл»

В России появился четвертый федеральный оператор - «Т2 Мобайл»

Конкуренция на рынке мобильной связи выходит на новый виток. В России появился четвертый федеральный оператор, получивший название «Т2 Мобайл». Компания Tele2 объявила о завершении реорганизации, которая началась в феврале в рамках создания новой компании на базе Tele2 и сотовых активов 
24 июня 2015, 10:21
Cisco попала под подозрение

Cisco попала под подозрение

Американский производитель оборудования связи Cisco платил топ-менеджерам российских компаний откаты, маскируя их под скидки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на интернет-издание Buzzfeed.com и двух бывших менеджеров Cisco.  

Подозрения в адрес российских операций Cisco звучат не впервые. В феврале 2014 г. сама 

1 апреля 2014, 06:54
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