Американский производитель оборудования связи Cisco платил топ-менеджерам российских компаний откаты, маскируя их под скидки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на интернет-издание Buzzfeed.com и двух бывших менеджеров Cisco.

Подозрения в адрес российских операций Cisco звучат не впервые. В феврале 2014 г. сама …