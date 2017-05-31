Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. В результате кооператив незаконно получил право на возмещение НДС в размере более 2 миллионов рублей. Этот факт вскрылся, было возбуждено уголовное дело.
Подсудимый пытался "договориться" с силовиками, чтобы расследование велось в его интересах и он мог рассчитывать на условный срок. Для этого в июле прошлого года подсудимый на автостоянке рядом с ТЦ «Мега Сити» в Самаре передал замначальника следственного отдела «Кинельский» 1 миллион рублей.
Бородулина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей.
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