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Кабмин одобрил освобождение единовременных социальных выплат от НДФЛ

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Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
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