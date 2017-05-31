В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook На этой неделе служители Фемиды в Цюрихе огласили первый в истории страны обвинительный приговор за «лайк» в Facebook. Суд рассматривал иск активиста Эрвина Кесслера, который борется против забоя животных.



Около 20 лет назад он уже был приговорен к небольшому …