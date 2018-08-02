В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому … В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные