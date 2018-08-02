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Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца
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2 августа 2018, 05:37
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
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2 августа 2018, 03:32
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В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
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2 августа 2018, 01:03
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Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок
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1 августа 2018, 01:06
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Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
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1 августа 2018, 12:59
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Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта
Генпрокуратура впервые осуществила проверку в сегменте капремонта жилых домов. О ее результатах "Известия" проинформировал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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3 октября 2017, 12:18
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Фонд капремонта остался без кредита
Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по …
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5 июля 2017, 04:10
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Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов будет пересмотрена
Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе.
Новая региональная программа, …
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20 июня 2017, 06:21
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В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов
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16 февраля 2017, 02:16