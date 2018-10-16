Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.



По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние …