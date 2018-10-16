Региональное министерство промышленности и торговли вместо Николая Брусникина, занявшего этот пост с приставкой врио всего несколько месяцев назад, возглавит Михаил Жданов. Это первый зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом в кулуарах правительства, по данным собственных источников ТЕРРы, говорят с минувшей пятницы, но пресс-служба подтвердила эту информацию только сегодня. По данным электронных СМИ, Брусникин покидает свой пост из-за того, что у него обнаружилось двойное гражданство.
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Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности
Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева …
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24 сентября 2018, 04:25
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?
1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва …
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1 августа 2018, 06:04
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Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост
14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.
Исполнять обязанности начальника …
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14 мая 2018, 10:38
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Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России
Единый каталог потребительских товаров создадут в Российской Федерации. Об этом глава Минпрома Денис Мантуров рассказал "Известиям". Появление соответствующего перечня даст возможность снизить издержки производителей.
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28 декабря 2017, 10:01
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В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей "черными ящиками"
В Министерстве промышленности и торговли России на отдельном совещании рассмотрена программа оснащения автомобилей так называемыми черными ящиками - устройствами, которые фиксируют и передают параметры движения и работы автомобиля. Принято решение организовать пилотный проект создания такой системы. Ранее в Государственной думе …
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17 ноября 2016, 08:51