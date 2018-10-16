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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева 

24 сентября 2018, 04:25
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва 

1 августа 2018, 06:04
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России

Единый каталог потребительских товаров может быть создан в России

Единый каталог потребительских товаров создадут в Российской Федерации. Об этом глава Минпрома Денис Мантуров рассказал "Известиям". Появление соответствующего перечня даст возможность снизить издержки производителей.
Как сказал Мантуров, каталог будет полностью совместим с международной системой штрихкода GS1. Сейчас, поставляя свой товар 

28 декабря 2017, 10:01
В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей

В российском Минпроме рассмотрена программа оснащения автомобилей "черными ящиками"

В Министерстве промышленности и торговли России на отдельном совещании рассмотрена программа оснащения автомобилей так называемыми черными ящиками - устройствами, которые фиксируют и передают параметры движения и работы автомобиля. Принято решение организовать пилотный проект создания такой системы. Ранее в Государственной думе 

17 ноября 2016, 08:51
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