Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по - прежнему будет возглавлять министерство социально-демографической и семейной политики. Андрей Прямилов, как и ожидалось, официально назначен министром финансов.
От приставки врио накануне избавился и вице-губернатор Александр Фетисов. За ним закреплен социальный блок.
Ранее сообщалось, что региональный Минсельхоз возглавил глава Кинельского района Николай Абашин. Кресло министра ЖКХ занял глава Новокуйбышевска Сергей Марков, а бывший вице-губернатор Ульяновской области Дмитрий Богданов стал министром экономического развития и инвестиций.
Отметим, что , сейчас с приставками врио по-прежнему работают глава Минтранса Иван Пивкин, Дмитрий Шляхтин (Минспорта), Александр Ларионов (Минлесхоз), Владимир Пылев (Минобрнауки), Александр Баландин (Минстрой), Сергей Филиппов (Министерство культуры) и Николай Брусникин (Минпром) . Впрочем, последнему эту должность предложил занять сам Дмитрий Азаров, поэтому эксперты, не думают, что в министретсве промышленности в ближайшее время будут какие-то перестановки.
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