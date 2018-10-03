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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его  первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.

Игорь Кушель 

11 сентября 2018, 02:40
2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» собираются подписать 2-3 новичков для укрепления основного состава. 
 
- Трансферная кампания не окончена, окно открыто до 1 сентября, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
 
Напомним, что ранее клуб заключил новые контракты 
5 июля 2018, 09:17
Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов

Стало известно нового врио министра имущественных отношений Самарской области. С 7 июня эту должность занял Иван Ефанов. Соответствующее постановление  о назначении подписал врио губернатора Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.

До последнего времени Иван Ефанов трудился на посту заместителя главы областного Минстроя. 

7 июня 2018, 10:49
Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

Курс истории родного края пройдут все министры Самарской области

В Самарской области все региональные министры пройдут курс краеведения. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне в Самарском академическом театре оперы и балета глава региона участвовал в награждении 
23 марта 2018, 10:39
MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.

Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их 
23 июля 2015, 05:20
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