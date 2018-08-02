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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
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2 августа 2018, 04:27
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Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
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2 августа 2018, 03:32
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В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
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2 августа 2018, 01:03
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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе
Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
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1 августа 2018, 05:54
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Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок
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1 августа 2018, 01:06
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Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция
За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.
Напомним, Михаил …
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1 августа 2018, 12:59
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Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова
1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.
По предварительным данным, Архипов подозревается в …
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1 августа 2018, 10:42
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Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?
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28 июня 2018, 09:02
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Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области
Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз запрашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, …
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13 марта 2018, 09:55