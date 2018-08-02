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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

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Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные 
2 августа 2018, 01:03
Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей. 
 
Автомобиль, оперативники ФСБ, 
1 августа 2018, 05:54
Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«В послании я подчеркивал: никаких индульгенций 
1 августа 2018, 01:06
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

Сотрудники ФСБ задержали директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова

1 августа стало известно о задержании директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По информации источников «ТЕРРЫ», операцию, которая прошла накануне, проводили сотрудники регионального управления ФСБ. Вместе с ним силовики задержали и его брата.

По предварительным данным, Архипов подозревается в 

1 августа 2018, 10:42
Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

Как изменятся тарифы на капремонт в Самарской области?

С 1 июля, уже по сложившейся традиции, по всей стране вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем на инфляционные 4%. Причем коснется это и взносов на капитальный ремонт, которые сейчас в нашем регионе составляют от 5 до 6 с половиной 

28 июня 2018, 09:02
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
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