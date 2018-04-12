В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке компонентов нефти и привела к загрязнению почвы. Содержание вредных веществ на участке вдвое превышало допустимые нормы. Это повлекло к уничтожению растительности, а также флоры и фауны.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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