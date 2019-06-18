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Материалы по теме:

Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска

Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска

В понедельник, 17 июня, игроки и тренерско-административный штаб «Крыльев Советов» вышли из отпуска. Они собрались в Москве, где в течение трех дней спортсмены должны пройти медосмотр. В среду, 19 июня команда соберется в Самаре и под руководством главного наставника Миодрага 
17 июня 2019, 04:12
Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

Эксклюзив: список игроков «Крыльев» на новый сезон

«ТЕРРА» получила список игроков, которые начнут готовиться к новому сезону в составе «Крыльев Советов». Самой свежей информацией поделился один из инсайдеров издания, официально она пока не подтверждена. Как рассказал осведомленный источник, первая группа соберётся в Москве 17 июня. Это вратари 
17 июня 2019, 10:15
Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович продолжит работать в самарских «Крыльях» в связке с Геннадием Голубиным

Миодраг Божович в связке с Геннадием Голубиным продолжат управлять "Крыльями Советов", об этом сообщил источник "ТЕРРЫ", знакомый с ситуацией. Напомним, Геннадий Голубин на позицию руководителя селекционного отдела пришел год назад в связке с Александром Шикуновым, который несколько дней назад был 
14 июня 2019, 09:02
Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

Форвард самарских «Крыльев Советов» перейдет в клуб из Хорватии

21-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Ваня Вучичевич станет игроком загребского «Локомотива». В прошлом сезоне он провел три матча за самарцев в Российской Премьер-лиге, пишет news.sportbox.ru. Отметим, что футболист, выступающий за самарскую команду под номером 22, подписал контракт сроком на 
13 июня 2019, 11:04
Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
«Крылья Советов» не попали в десятку

«Крылья Советов» не попали в десятку

«Крылья Советов» и «Оренбург» весьма задорно начали встречу, обменявшись пенальти уже в первые 12 минут матча. Оба раза арбитр встречи Кукуян, который завтра встретит свое 37-летие, показывал на «точку» после игры рукой. Оба раза явно неумышленной. Шейдаев явно стремился сыграть 
3 апреля 2019, 08:15
В матче с «Оренбургом» не будут играть Никита Чичерин и Сергей Корниленко

В матче с «Оренбургом» не будут играть Никита Чичерин и Сергей Корниленко

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к перенесенному матчу с «Оренбургом». Напомним, что игра запланирована на 3 апреля. Спортсмены провели тренировку на главном поле стадиона «Металлург». В общей группе занимались Виталий Денисов, который не смог доиграть весь матч с «Арсеналом», а 
2 апреля 2019, 11:12
«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. Накануне вечером определились все 16 участников плей-офф. В Самаре сборная Колумбии обыграла Сенегал со счетом 1:0. В этот же день Польша выиграла у Японии. В итоге, в 1/8 финала Бельгия сыграет с Японией, Англия с Колумбией, 
29 июня 2018, 08:00
В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей ЧМ-2018. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек.

Стюардами могут стать граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им 

29 января 2018, 04:20
Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

Регистрация болельщиков ЧМ-2018 на спецпоезда открыта с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, открылась регистрация на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

«Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя Fan ID. 
18 декабря 2017, 08:09
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