В Самарской области начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей ЧМ-2018. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек.

Стюардами могут стать граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им …