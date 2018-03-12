Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.
«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без каких-либо нареканий, то второй был воспринят неоднозначно. Директор московского театра Игорь Попов пояснил, что привоз «Не становись чужим» был ошибкой.
«Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании», - пишет Попов.
Также он добавил, что при подготовке постановки стоило учесть, что сцена оперного театра требовала технической подготовки для драматической постановки. В том числе, было необходимо больше внимания уделить звуковому сопровождению для того, чтобы все зрители смогли слышать актеров. Это и спровоцировало Михаила Ефремова на диалог с залом. Причем отвечал он зрителям, находясь в образе своего малосимпатичного героя.
В конце письма Игорь Попов выразил сожаление по поводу произошедшего.
Напомним, скандал после спектакля «Не становись чужим» в Самаре разгорелся 7 марта. В соцсетях появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что сначала он путал слова, а потом покрыл нецензурной бранью одного из зрителей.
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Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете
На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик …
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