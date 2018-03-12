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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

Видео скандальной выходки Михаила Ефремова в Самаре выложили в интернете

На видео, выложенном порталом «Волга Ньюс», зафиксирован тот самый скандальный эпизод спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник". Он был поставлен 7 марта в Самаре. Выглядящий нетрезвым актер Михаил Ефремов примерно через 10 минут после начала спектакля на выкрик 
11 марта 2018, 01:35
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Депутат Виталий Милонов заявил, что актера Михаила Ефремова надо принудительно лечить от алкоголизма после выходки на гастролях в Самаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов встал на защиту самарцев, которых актер Михаил Ефремов обматерил во время спектакля в Самаре. По словам парламентария, после подобной выходки необходимо ставить вопрос о принудительном лечении артиста от алкоголизма. Он уже готовит соответствующее письмо на имя 
9 марта 2018, 10:33
Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями о пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицает и говорит, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», - цитирует Ефремова 
9 марта 2018, 07:11
Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

Московский театр «Современник» покажет 2 спектакля на гастролях в Самаре

В Самару приехали на гастроли артисты московского театра «Современник». Они покажут на сцене Самарского академического театра оперы и балета два спектакля. 7 марта - «Не становись чужим» (16+) нобелевского лауреата Гарольда Пинтера – история «странного, жестокого и смешного семейства», главу 

7 марта 2018, 12:19
Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Акробатка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время исполнения трюка на вечернем шоу в швейцарском городе Люцерн, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

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25 июля 2017, 06:09
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