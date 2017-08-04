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«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео
Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в …
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4 августа 2017, 01:57
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«Русское Радио» отмечает день рождения!
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2 августа 2017, 06:01
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@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!
1 августа телерадиокомпания «ТЕРРА» запускает новый проект. Для вас, любители квадратных фото, селфи и хэштегов, мы создали @Terragram*. Это авторский обзор аккаунтов самарских пользователей «Инстаграм». Ведущая «инста-гёрл» самарского рунета – @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).
Вы узнаете:
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1 августа 2017, 03:56
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Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»
В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».
АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические …
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14 июля 2017, 03:40
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Сегодня, 1 июля, радиостанции «Русское Радио в Самаре» исполнилось 19 лет
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1 июля 2017, 09:36
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День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина
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26 июня 2017, 03:03
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!
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9 июня 2017, 05:02
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«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
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21 апреля 2017, 11:38
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24
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Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары
Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.
Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, …
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14 марта 2017, 02:24