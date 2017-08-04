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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2017г 
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Материалы по теме:

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали  к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы  наблюдали в 
4 августа 2017, 01:57
«Русское Радио» отмечает день рождения!

«Русское Радио» отмечает день рождения!

Сегодня, 2 августа, «Русское Радио» – самая народная и любимая радиостанция нашей страны отмечает день рождения!  «Русское Радио» – самый узнаваемый и любимый миллионами слушателей бренд. «Русское Радио» слушают в более чем 3100 городах нашей страны и мира! «Русское Радио» 
2 августа 2017, 06:01
@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!

@Terragram: на канале «ТЕРРА» стартует новый мультимедиа-проект!

1 августа телерадиокомпания «ТЕРРА» запускает новый проект. Для вас, любители квадратных фото, селфи и хэштегов, мы создали @Terragram*. Это авторский обзор аккаунтов самарских пользователей «Инстаграм». Ведущая «инста-гёрл» самарского рунета – @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).

Вы узнаете:
Кого фолловят в соцсетях самарцы? Чьи 

1 августа 2017, 03:56
Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»

Крупный бизнес ожидает хороший клёв: «Королевская рыбалка с «Коммерсантом» при поддержке «Русского Радио в Самаре»

В воскресенье, 16 июля, в Самаре на территории гостиничного комплекса «Русская охота» состоится «Королевская рыбалка с «Коммерсантом», организованная АО «Коммерсантъ-Волга». Информационный партнер – «Русское Радио в Самаре».

АО «Коммерсантъ-Волга» пригласило на праздник представителей крупного и среднего бизнеса региона. В программе: практические 

14 июля 2017, 03:40
Сегодня, 1 июля, радиостанции «Русское Радио в Самаре» исполнилось 19 лет

Сегодня, 1 июля, радиостанции «Русское Радио в Самаре» исполнилось 19 лет

Первые позывные «Русского Радио в Самаре» впервые прозвучали 1 июля 1998г. Уже через день частоту 100,3 FМ настраивает каждый житель города. Дома, в офисе, магазине, автобусе звучат родные сердцу русские хиты. Радио без особой раскрутки становится сверхпопулярным. Чему удивляться - 
1 июля 2017, 09:36
День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина

День молодежи, который официально отмечается в России 27 июня, в Самарской области начали встречать накануне. В парке имени Гагарина столицы губернии при поддержке «Русского Радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоялся масштабный праздник, который организаторы посвятили столетию 

26 июня 2017, 03:03
«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!

К летнему старту всех сезонов культового сериала на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» мы подготовили интерактивную игру для радиослушателей. Каждую субботу (начиная с 24 июня по 29 июля включительно) в дневном эфире «Стол заказов на Русском Радио» с 15:00 - 
23 июня 2017, 03:47
Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Предпоказ состоится в Самаре 20 июня в кинотеатре «Киномост» по адресу: Московское шоссе, 17.

Главный герой чудом избежал смерти, чтобы 
9 июня 2017, 05:02
«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В воскресенье, 23 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» - премьера! Новый остросюжетный сериал «Отцы». Все серии покажут за один день!

На Кипре похищена молодежная команда по волейболу. Российские старшеклассницы. Красавицы. Гордость отцов.

Через несколько часов напряженных 
21 апреля 2017, 11:38
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
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