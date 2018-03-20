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Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах
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20 марта 2018, 06:28
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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка …
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20 марта 2018, 05:47
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Волга вскроется в Самаре позднее
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20 марта 2018, 02:36
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
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16 марта 2018, 08:01
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57
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Жители ЕС и США замерзают в квартирах
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15 марта 2018, 07:00
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Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)
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28 февраля 2018, 07:00
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Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!
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1 марта 2018, 09:30
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Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)
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21 февраля 2018, 01:31
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«Русское Радио» в Самаре» дарит уникальный шанс увидеть «Елки. Новые» раньше официальной премьеры!
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15 декабря 2017, 03:59