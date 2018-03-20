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В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
«Добрый бег – 2018» в Самаре!

«Добрый бег – 2018» в Самаре!

15 апреля 2018 года стартует очередной благотворительный забег на 5 км в поддержку тяжелобольных детей Самарской области – подопечных Русфонда. Благотворительную акцию «Добрый бег» уже в третий раз организуют Школа правильного 
19 марта 2018, 07:03
Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?

Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?

Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".

 

В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём 

16 марта 2018, 08:01
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои 
17 марта 2018, 10:57
Жители ЕС и США замерзают в квартирах

Жители ЕС и США замерзают в квартирах

США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему хвалёное европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет «ТЕРРА - РЕН ТВ».

Аномальные холода в США и Европе показали, что менее 20% американцев могут позволить себе отапливать 

15 марта 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», кинотеатр «Вертикаль» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 7 марта 2018 года первыми увидеть российскую юмористическую картину «Я худею»!

В жизни главной героини Ани 
28 февраля 2018, 07:00
Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Кастинг конкурса «Мисс Русское Радио» уже сегодня!

Сегодня, 1 марта, в Самаре состоится кастинг на региональный этап конкурса «Мисс Русское Радио». Он начнется в 18:30 в фото-студии по адресу Ново-Садовая, 311А. Приглашаются незамужние девушки от 20 до 27 
1 марта 2018, 09:30
Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», «Русское Радио» в Самаре  и кинотеатр «Вертикаль» дают вам уникальный шанс 28 февраля 2018 года первыми увидеть приключенческое фэнтези «За гранью реальности». Главные роли в фильме исполнили: Милош Бикович, 
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«Русское Радио» в Самаре» дарит уникальный шанс увидеть «Елки. Новые» раньше официальной премьеры!

«Русское Радио» в Самаре» дарит уникальный шанс увидеть «Елки. Новые» раньше официальной премьеры!

Уникальный шанс от радиостанции «Русское Радио» в Самаре»! Посмотрите  раньше всех - 19 декабря 2017 года - продолжение популярной новогодней кинофраншизы - фильм «Елки. Новые».

Креативным продюсером нового фильма выступил 
15 декабря 2017, 03:59
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