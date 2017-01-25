«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио! Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …