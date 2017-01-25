В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
Проект "Звезды русского радио" - всероссийский. Концертные туры уже прошли в десятках городов, собрали тысячи зрителей. Слушатели радиостанции в Самарской области могут попасть на концерт бесплатно. Для этого достаточно дозвониться в прямой эфир по номеру 341-100-3.
Дмитрий Кузнецов, директор радиовещания по программной политике ТРК «ТЕРРА»:
- В рамках этого проекта Митя Фомин выступит перед своими поклонниками 18 февраля. В этот день мы ожидаем его в гости в нашей студии, а уже сейчас билеты на концерт Мити Фомина можно выиграть в эфире "Русского радио в Самаре", в программе "Стол заказов" с 15 до 16 часов.
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