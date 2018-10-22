На «Русском радио» стартует «Стол заказов» На «Русском радио» в Самаре начинается программа «Стол заказов». Успейте передать свои приветы и поздравления в последний понедельник уходящего лета. Заявки в студии принимает ведущий Сергей Сергеев.



Телефон эфира: (846) 341-100-3.



…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/na-russkom-radio-startuet-stol-zakazov" title="На «Русском радио» стартует «Стол заказов»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">27 августа 2018, 03:02</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-v-samare-2" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/6rssxhutpbm.jpg" alt="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-v-samare-2" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре">«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре</a></h4> <div class="anons"><span>Над городом сгущаются тучи, но они не в силах помешать программе «Стол заказов», которая начинается на «Русском радио». Ваших звонков в эфире ждет Светлана Столичная. На это у вас есть всего час!<br /><br /> Телефон прямого эфира: (846) 341-100-3.<br /><br /><iframe <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-nachinaetsya-na-russkom-radio-v-samare-2" title="«Стол заказов» начинается на «Русском радио» в Самаре"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">22 августа 2018, 03:12</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-startuet-na-russkom-radio" title="«Стол заказов» стартует на «Русском радио»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/5tm621f9qhq.jpg" alt="«Стол заказов» стартует на «Русском радио»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-startuet-na-russkom-radio" title="«Стол заказов» стартует на «Русском радио»">«Стол заказов» стартует на «Русском радио»</a></h4> <div class="anons"><span>На «Русском радио» начинается «Стол заказов». Сергей Сергеев ждет ваших приветов и поздравлений в прямом эфире. Успейте поделиться своим хорошим настроением в течение ближайшего часа.<br /><br /> Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.<br /><br /><br /><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Xz_uVgcgzK8" <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/stol-zakazov-startuet-na-russkom-radio" title="«Стол заказов» стартует на «Русском радио»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">20 августа 2018, 03:12</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/samarskiy-stol-zakazov-v-efire-russkogo-radio" title="Самарский «Стол заказов» в эфире «Русского радио»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/dwpyd4xjxjo.jpg" alt="Самарский «Стол заказов» в эфире «Русского радио»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/samarskiy-stol-zakazov-v-efire-russkogo-radio" title="Самарский «Стол заказов» в эфире «Русского радио»">Самарский «Стол заказов» в эфире «Русского радио»</a></h4> <div class="anons"><span>На «Русском радио» начинается самарский «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений ждем в студии в течение ближайшего часа. У микрофона Светлана Столичная.<br /><br /> Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.<br /><br /><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/G2hCj0shuVc" width="560">