«Русское Радио» представляет главное* эфирное событие этой осени – всероссийскую акцию «Золото Осени»! В третий раз «Русское Радио» подарит 1 килограмм золота**!
24 игровых дня, 24 поездки на двоих в Москву по системе «Все включено», а это: авиабилеты, проживание в одной из лучших гостиниц в центре столицы и билеты на XXIII церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»!
С 22 октября по 22 ноября каждый будний день в эфире «Русского Радио» поймайте «золотую» шутку, дозвонитесь в прямой эфир по номеру 8 (495) 995-105 и 7,
угадайте звезду, которая озвучила шутку, и станьте претендентом на главный приз – 1 килограмм золота**!
Имя «золотого» победителя все слушатели «Русского Радио» узнают 24 ноября на XXIII премии «Золотой Граммофон» в Государственном Кремлёвском Дворце.
Участвуйте в акции «Золото Осени» на «Русском Радио», не упустите свой шанс стать почетным гостем XXIII церемонии «Золотой Граммофон», провести незабываемые выходные в Москве и выиграть 1 килограмм золота**!
Верьте в себя, и «Золото Осени» станет вашим!
Подробности и правила участия в акции смотрите на официальном сайте «Русского Радио»
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*для слушателей «Русского Радио»;
**денежный эквивалент 1 (Одного) килограмма золота.