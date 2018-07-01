«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня! В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для … В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для