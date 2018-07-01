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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора …
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28 июня 2018, 01:37
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Бизнес-бранч по теме кибербезопасности пройдет в Самаре
В Самаре в среду, 20 июня, состоится бизнес-бранч. Тема: «Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения». Инициатор встречи - ИД «Коммерсант Волга». Информационный партнер – телерадиокомпания «ТЕРРА». Из законодательных IT-новшеств 2018 года особо выделяется Федеральный закон «О безопасности критической …
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18 июня 2018, 05:42
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«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!
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15 июня 2018, 05:46
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Поздравляем с Днем блогера!
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14 июня 2018, 12:42
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12 июня 2018, 09:43
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«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре
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9 июня 2018, 09:24
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В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»
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1 июня 2018, 09:18
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00