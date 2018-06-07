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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет 

7 июня 2018, 04:35
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:

• «Пиро-Шоу» г. 

6 июня 2018, 10:04
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары

В Самару к ЧМ-2018 
29 мая 2018, 09:49
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной

9 июня придется потрудиться для того, чтобы получить трехдневные каникулы.
28 мая 2018, 09:56
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре

До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый 

18 мая 2018, 02:07
Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено

На рабочем совещании в Думе городского округа Самара был поднят вопрос работы автобусов на маршруте №47. Жители начали жаловаться на то, что в последнее время машины стали ходить реже. При этом с линии исчезли микроавтобусы.

Как сообщил руководитель городского 
17 мая 2018, 02:17
С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару

В Самаре, где пройдут шесть матчей ЧМ-2018, с 1 июня введут ограничения для въезда в город автобусов. Они будут действовать по 17 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения 

14 мая 2018, 03:57
В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта

В Самаре во время концерта, посвященного Дню России, перепутали имя первого в мире космонавта. Фото Юрия Гагарина, которое демонстрировали с экрана главной сцены перед тысячами зрителей, по ошибке подписали другим именем - Алексей Гагарин. Снимок с ошибкой сразу разошелся по 

14 июня 2017, 10:59
Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

13 июня 2017, 02:02
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