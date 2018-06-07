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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре
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7 июня 2018, 02:12
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Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля
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6 июня 2018, 01:35
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Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот
Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.
По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок …
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6 июня 2018, 11:08
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Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре
12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:
• «Пиро-Шоу» г. …
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6 июня 2018, 10:04
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
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30 мая 2018, 11:01
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Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару
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30 мая 2018, 10:55
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По системе free ride на ЧМ-2018 будут работать автобусы Самары
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29 мая 2018, 09:49
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Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
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28 мая 2018, 09:56
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Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре
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25 мая 2018, 09:51
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Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области
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23 мая 2018, 11:21
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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Количество автобусов на 47-м автобусном маршруте в Самаре будет увеличено
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17 мая 2018, 02:17
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С 1 июня ограничат въезд автобусов в Самару
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14 мая 2018, 03:57
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В День России в Самаре перепутали имя первого космонавта
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14 июня 2017, 10:59
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Самара отпраздновала День России
Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали …
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13 июня 2017, 02:02