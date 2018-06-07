Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение …