В ходе текущей весенней призывной кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.
География службы обширна, молодые люди могут выбрать любой регион от Крыма до Мурманска и от Калининграда до Курильских островов.
Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля.
Всех призывников обязательно тестируют на наркотики. Новшество этого года - пристальное внимание к эмоционально-психологическому состоянию молодых людей.
Параллельно идет прием в военные вузы, учиться в которых теперь будут не 5 лет, а 4 года. Среди контрактников особо востребованы водители.
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