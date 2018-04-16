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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

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Учения проходили в условиях максимально 

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Самарские призывники будут служить учеными

Самарские призывники будут служить учеными

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Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

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До сих пор 

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СМИ: В Америке начнут выращивать кожу для солдат

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Данная технология в первую очередь будет разработана для американской армии. Ученые США сообщают, что новая кожа будет создаваться на основе здоровых клеток больного или 
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Четыре жителя Самарской области погибли на юго-востоке Украины

Четыре жителя Самарской области погибли на юго-востоке Украины

Общественное сетевое движение «Открытая Россия» опубликовало списки российских добровольцев, солдат и офицеров, предположительно погибших на юго-востоке Украины с мая по ноябрь 2014 года. В них значатся и четыре жителя Самарской области. Это Илья Гурьев из Тольятти, Руслан Дубовик из Похвистнево, 
23 декабря 2014, 12:18
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